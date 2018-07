Com dois de Raul Garcia, Athletic Bilbao retoma vaga para a Liga Europa

Com dois gols de Raul Garcia e outro de Mikel Rico, o Athletic Bilbao venceu o Celta por 3 a 0 neste domingo, fora de casa, e retomou um lugar no grupo que vai à Liga Europa. O resultado levou os visitantes aos 62 pontos, na sexta colocação do Campeonato Espanhol, um à frente da Real Sociedad, que no último sábado havia vencido o Granada por 2 a 1 e assumido provisoriamente um lugar na competição europeia.

A 35.ª rodada do Campeonato Espanhol terminará nesta segunda-feira com o duelo entre Málaga, 13.º colocado com 33 pontos, e Sevilla, que está em quarto, com 68, e tenta garantir uma vaga na Liga dos Campeões da Europa. O Athletic Bilbao volta a campo na próxima sexta-feira, quando visitará o Alavés. No mesmo dia, o Celta enfrentará o Málaga, fora de casa. Os principais jogos da 36.ª rodada, no entanto, acontecerão no sábado.

O líder Barcelona receberá o Villarreal, enquanto que o Real Madrid, segundo colocado, visitará o Granada. Os dois primeiros colocados estão empatados em 81 pontos, mas o time catalão leva vantagem no confronto direto. O Real, no entanto, ainda tem um jogo a menos.

OUTROS JOGOS

Ainda neste domingo, o Eibar venceu o Leganés por 2 a 0, em casa, e manteve o rival em situação complicada na tabela de classificação. Com gols de Kike e Enrich, o time anfitrião foi a 54 pontos, na oitava colocação. Os visitantes estão em 17.º, com 30 pontos, a seis de distância da zona de rebaixamento.

O Alavés goleou o Betis por 4 a 1 neste domingo, fora de casa. Krsticic marcou duas vezes e foi o principal destaque da partida. Sobrino e Christian Santos completaram - Ruben Pardo descontou para os anfitriões. O resultado levou o Alavés aos 48 pontos, na 10.ª colocação. O Betis está em 15.º lugar, com 37.