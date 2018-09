Com dois de Stuani, Girona bate Celta e sobe para sexto no Espanhol

Com dois gols marcados pelo atacante uruguaio Christian Stuani, o Girona venceu o Celta por 3 a 2, em casa, nesta segunda-feira, no fechamento da quarta rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o time se garantiu na sexta posição da competição, com sete pontos, fechando a zona de classificação à Liga Europa.

Na partida em Girona, Stuani abriu o placar para os anfitriões aos 22 minutos e Iago Aspas empatou para os visitantes aos 34. Pouco depois, porém, aos 37, Pedro Alcalá voltou a deixar os mandantes em vantagem.

Na etapa final, o atacante uruguaio marcou mais um gol aos 11 minutos e o placar de 3 a 1 foi sustentado até os 42, quando o marroquino Sofiane Boufal descontou.

Além do Girona, Alavés, Espanyol, Getafe e o próprio Celta estão com sete pontos no Campeonato Espanhol, sendo que o time de Vigo é o terceiro colocado pelos critérios de desempate e só está atrás do líder Barcelona, que tem 12 pontos, e o Real Madrid, vice-líder, com 10.

O Barça, por sinal, será o próximo rival do Girona na competição nacional, no próximo domingo, fora de casa. No sábado, o Celta buscará reabilitação contra o Real Valladolid, em Vigo, em outro confronto válido pela quinta rodada.