Com dois de Suárez, Liverpool derrota Queens Park Rangers por 3 a 0

Depois de um ano irregular, o Liverpool encerrou 2012 com uma boa vitória no Campeonato Inglês. Jogando fora de casa, bateu o lanterna Queens Park Rangers por 3 a 0. Luis Suárez, autor de dois gols, foi o principal atleta da partida.

Com o resultado, o Liverpool chegou aos 28 pontos e subiu uma posição na tabela, de 10º para 9º, no encerramento da rodada. Já o Queens, do goleiro brasileiro Julio Cesar, segue com apenas 10 pontos, na última colocação.

Mesmo jogando na casa do adversário, o Liverpool teve um início fulminante e definiu a vitória ainda no primeiro tempo. Inspirado, Suárez abriu o placar aos 10 minutos e ampliou a vantagem do Liverpool aos 16. Agger, aos 28, selou o triunfo.

Depois da grande performance na etapa inicial, os visitantes reduziram o ritmo no segundo tempo e apenas administraram a boa vantagem no placar. Além dos três pontos, o resultado alçou Suárez à vice-liderança da artilharia do campeonato, com 13 gols. Só está atrás de Van Persie, do Manchester United, com 14.

Os dois times voltarão a campo já na primeira semana de janeiro. O Liverpool vai receber o Sunderland no dia 2, mesma data do confronto entre o QPR e o Chelsea, no Stamford Bridge.