Com dois de Walcott, Arsenal vence e se mantém 100% na Liga Europa

O Arsenal chegou à segunda vitória em duas partidas disputadas na Liga Europa. Nesta quinta-feira, a equipe inglesa visitou o BATE Borisov e contou com início inspirado de Walcott, autor dos dois primeiros gols do confronto, para derrotar os anfitriões por 4 a 2.

O resultado manteve o Arsenal como líder isolado do Grupo H, com seis pontos, seguido pelo Estrela Vermelha, que chegou a quatro ao derrotar o Colônia por 1 a 0 nesta quinta, mesmo fora de casa. O BATE Borisov aparece na sequência, com um ponto, enquanto o Colônia segue sem pontuar.

Nesta quinta, Walcott demorou apenas oito minutos para marcar. Após boa jogada pela esquerda, ele cabeceou em cima de Scherbitski, mas aproveitou a sobra. Aos 21, o mesmo atacante contou com ajuda do goleiro para fazer o segundo. Scherbitski saiu jogando errado e entregou no pé do inglês, que teve calma para deslocá-lo e ampliar.

O Arsenal não encontrava qualquer dificuldade e, assim, marcaria o terceiro aos 24 minutos, quando Holding aproveitou escanteio da esquerda para marcar de cabeça. O BATE só ameaçou uma reação três minutos depois, com Ivanic, também pelo alto, após cruzamento da direita.

Mas o time da casa levou um balde de água fria logo na volta para o segundo tempo, quando o árbitro inventou um pênalti para o Arsenal. Giroud cobrou com categoria e marcou. Aos 21 minutos, Gordeychuk ainda diminuiu mais uma vez e deu esperanças para a equipe da casa, mas parou por aí.

Na próxima rodada, dia 19 de outubro, o BATE recebe o Colônia e o Arsenal visita o Estrela Vermelha. Antes, porém, a equipe londrina volta as atenções para o Campeonato Inglês, pelo qual duela com o Brighton & Hove Albion no domingo, em casa.

OUTRAS PARTIDAS - Ainda nesta quinta-feira, pelo Grupo J o Athletic Bilbao foi surpreendido em casa pelo Zorya e caiu por 1 a 0, mesmo resultado pelo qual o Hertha Berlin foi derrotado pelo Östersunds na Suécia. Com isso, espanhóis e alemães dividem a lanterna da chave, com um pontos, enquanto o Östersunds lidera, com seis.

O Olympique Marselha também foi surpreendido e perdeu por 1 a 0 para o Red Bull Salzburg na Áustria, resultado que deixa os anfitriões na ponta do Grupo I, com quatro pontos, e os franceses em terceiro, com três. Pela mesma chave, o Konyaspor recebeu o Vitória de Guimarães e venceu por 2 a 1.

No Grupo L, Rosenborg e Zenit venceram, respectivamente, Vardar Skopje e Real Sociedad, ambos por 3 a 1. Já pela chave G, o Steaua Bucareste visitou o Lugano e levou a melhor por 2 a 1, enquanto o Viktoria Plzen recebeu o Hapoel Beer Sheva e também fez 3 a 1.