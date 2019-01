Com dois de Willian José, Real Sociedad bate Espanyol e sobe na tabela

A Real Sociedad contou com os gols de Willian José para vencer mais uma vez no Campeonato Espanhol. Nesta segunda-feira, pelo encerramento da 19.ª rodada, a equipe basca recebeu o Espanyol e viu o brasileiro marcar duas vezes para superar o adversário por 3 a 2.

Foi o segundo triunfo consecutivo no Espanhol da Real Sociedad, que havia batido o Real Madrid na rodada anterior. Com isso, subiu para a oitava colocação, com 25 pontos, a três do Girona, que hoje iria para a Liga Europa. Já o Espanyol, em baixa, parou nos 24 pontos e é o décimo colocado.

A Real Sociedad começou com tudo nesta segunda e marcou logo aos dois minutos, com Mikel Merino, aproveitando rebote na pequena área. Somente cinco minutos depois, Willian José fez o seu primeiro, de pênalti, e ampliou para os donos da casa.

A reação do Espanyol começou aos 31, também com gol brasileiro. O zagueiro Naldo aproveitou escanteio da direita e cabeceou para a rede. Diego Llorente, contra, deixou tudo igual nos acréscimos, mas Willian José decidiu na etapa final. Aos 18, ele recebeu cruzamento da direita e selou o resultado.

As duas equipes agora voltam as atenções para as oitavas de final da Copa do Rei, pela qual atuam na quinta-feira. Após empatar por 2 a 2 fora de casa no jogo de ida, o Espanyol recebe o Villarreal. Já a Real Sociedad, que ficou no 0 a 0 com o Betis em Sevilla, encara novamente o adversário, desta vez no Anoeta.