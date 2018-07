Com dois desfalques, Adilson Batista inicia preparação do Vasco

RIO - Adilson Batista iniciou nesta terça-feira a preparação do Vasco para o jogo decisivo contra o Atlético Paranaense, domingo, em Joinville. O técnico começou a testar os possíveis substitutos do zagueiro Luan e do volante Guiñazu, que vão cumprir suspensão na rodada que pode rebaixar o Vasco para a Série B. Na reapresentação do elenco, Adilson comandou coletivo com duas equipes reservas, enquanto os titulares fizeram apenas trabalho regenerativo. Um dos times reservas contou com juniores e os jogadores cortados antes da rodada passada: André, Willie, Francismar e Montoya.

Do grupo dos "renegados", afastados por suposta falta de comprometimento, somente Sandro Silva treinou na outra equipe reserva, o que aumenta suas chances para ir para o jogo de domingo. Ele disputa com Wendel e Fillipe Soutto a vaga de Guiñazu. Para a vaga na zaga, Adilson não deu indicações sobre quem ocupará o posto de Luan. Jomar e Renato Silva são os candidatos. Poderiam até formar um trio com o experiente Cris. Esta dúvida começará a ser resolvida a partir do treino desta quarta, quando o técnico contará com grupo completo.

Em situação muito complicada na tabela, o Vasco disputará a última rodada do Brasileirão sob forte pressão. Para evitar a queda, o time carioca terá que vencer o embalado rival do Paraná, que precisa da vitória para assegurar vaga na Copa Libertadores, e torcer por uma combinação de resultados.