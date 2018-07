Com dois desfalques, Vagner Mancini testa mudanças no Botafogo

Sem Emerson e Dória, suspensos, o Botafogo terá mudanças no time que vai enfrentar o Fluminense, no domingo. No treino desta quinta-feira, o técnico Vagner Mancini indicou que deve escalar André Bahia na defesa e Ferreyra no lugar do atacante.

O treinador também testou o paraguaio Zeballos e Daniel, respectivamente, no lugar de Rogério e Lucas. O lateral foi poupado das atividades. Com a entrada de Daniel no meio-campo, Edilson, que vinha ocupando essa posição, retornou para a ala direita, seu setor de origem.

O meia Carlos Alberto segue se recuperando de uma contusão no tornozelo direito, e também não deve enfrentar o Fluminense.

Vagner Mancini ainda terá outros dois treinamentos - nesta sexta-feira e sábado - para tentar acertar o time, repleto de desfalques, para o clássico de domingo. Para a equipe alvinegra, que ocupa o 17º lugar no Campeonato Brasileiro, vencer o rival será essencial para espantar a má fase.