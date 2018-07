Com dois gols brasileiros, Atlético de Madrid goleia

O Atlético de Madrid conseguiu neste domingo a sua primeira goleada do ano ao atropelar o modesto Granada por 5 a 0 no Estádio Vicente Calderón, em Madri, pela 31.ª rodada do Campeonato Espanhol. Os brasileiros Diego Costa e Filipe Luis, da seleção, fizeram um gol cada. Falcao Garcia deixou a marca dele duas vezes.

A contagem começou com Diego Costa, de cabeça, após cruzamento de Koke, logo aos 4 minutos. O brasileiro também rolou para Falcao fazer o segundo, com o gol vaio, aos 27. Na segunda etapa, o colombiano marcou o terceiro na base do oportunismo, após mais uma bola alçada na área por Koke.

Raúl Garcia transformou a vitória em goleada com o quarto gol, aos 18 do segundo tempo. Koke, o nome do jogo, foi quem deu a assistência - novamente em batida de falta. Para fechar a conta, Filipe Luis recebeu pela esquerda e, ao invés de rolar para o meio, surpreendeu o goleiro com um chute direto.

A vitória fez o Atlético de Madrid chegar aos 65 pontos, empatado com o Real Madrid, que ainda joga neste domingo (pega o Athletic de Bilbao, fora). A vantagem para a Real Sociedad, quarta colocada, porém, não muda e segue de 11 pontos. Isso porque o time basco jogou na hora do almoço em Madri (12h locais), contra o Rayo Vallecano, e venceu por 2 a 0. Agirretxe marcou duas vezes.