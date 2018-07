Com dois gols brasileiros, Milan goleia o Chievo O Milan voltou a mostrar a sua força no Campeonato Italiano neste domingo. Jogando em casa, o time rubro-negro se recuperou da derrota sofrida para o Barcelona, quarta, também no San Siro, pela Liga dos Campeões, e goleou o Chievo Verona por 4 a 0 no jogo que encerrou a 13.ª rodada da competição nacional.