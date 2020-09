Com dois gols, Cristiano Ronaldo salva a Juventus em Roma; Napoli e Milan lideram

Cristiano Ronaldo mais uma vez viveu um dia decisivo na vitoriosa carreira. Com dois gols, um de pênalti e outro de cabeça após impulsão impressionante, o atacante salvou a Juventus de derrota diante da Roma, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Italiano. A atual eneacampeã nacional ficou duas vezes atrás do marcador e chegou ao 2 a 2 quando tinha um jogador a menos em campo.

O empate da Juventus beneficiou Napoli, Milan e Verona, que ganharam a segunda seguida e dividem a primeira colocação com seis pontos.

Os mil convidados presentes no estádio Olímpico, de Roma, presenciaram uma estreia sem brilho de Morata, na Juventus, e Dzeko nos mandantes. Os atacantes pouco produziram. Os torcedores viram uma primeira etapa morna até os 30 minutos, diante de tamanha a expectativa para o duelo.

Até surgir um pênalti para Veretout cobrar bem e colocar os romanos em vantagem. Igualmente de pênalti, e com a mesma precisão do rival, Cristiano Ronaldo deixou tudo igual no placar. Mas não deu bem para comemorar. Veretout levou a Roma ao vestiário com vantagem ao anotar no minuto final.

O segundo tempo foi tenso para a Juventus. Atrás do marcador, viu Rabiot acertar Mkhitaryan pelas costas e ser expulso. Com um a menos, a missão de empatar ficava mais complicada. Mas quem tem Cristiano Ronaldo não pode desistir jamais. Danilo cruzou e o português foi lá no alto para ganhar de cabeça e empatar. A equipe de Turim se segurou atrás e festejou o duro ponto somado na capital italiana.

Disposto a brigar pela taça de igual para igual com a concorrência, o Napoli arrasou com o Genoa no estádio San Paolo, em Nápoles. Impiedosa goleada por 6 a 0, com um segundo tempo impecável após descansar com apenas 1 a 0.

Destaque para o atacante mexicano Lozano, autor do primeiro e quarto gols. Zielinski, Mertens, Elmas e Politano foram os outros artilheiros do dia.

O Milan foi mais econômico em sua visita ao Crotone. Ganhou por 2 a 0, com gols de Jessie e Díaz. O outro 100% na tabela de classificação é o Verona, que passou pela Udinese com gol solitário de Favilli. O domingo na Itália ainda registrou Spezia 1 x 4 Sassuolo.