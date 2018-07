Com dois gols de Aubameyang, Borussia Dortmund vence Milan na China

O Borussia Dortmund venceu o Milan por 3 a 1, nesta terça-feira, em amistoso disputado na cidade de Guangzou, na China, válido pela International Champions Cup, torneio preparatório para a próxima temporada que reúne grandes clubes europeus.

O principal destaque do amistoso foi o gabonês , autor de dois gols e que estaria na mira do Milan, que não começou a partida amistosa com os reforços que foram anunciados recentemente pelo clube. O turco Nuri Sahin abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo para o Borussia Dortmund.

Depois, o time alemão também contou com dois gols de Aubameyang, aos 24 do primeiro tempo, em cobrança de pênalti, e aos 17 da etapa final para garantir a vitória. Para o clube italiano, marcou o colombiano Carlos Bacca, aos 24 minutos da primeira etapa.

Os alemães vinham de vitória em amistoso disputado no sábado passado contra o Urawa Red Diamonds, do Japão, por 3 a 2, e agora voltarão a jogar no próximo sábado contra o Bochum. Já o Milan, que havia aberto da sua pré-temporada com uma goleada por 4 a 0 sobre o Lugano, volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Bayern de Munique, pela International Champions Cup, em Shenzhen.

A etapa asiática da International Champions Cup, na China e em Cingapura, também é disputada também por Arsenal e Lyon, além de Chelsea, Bayern e Internazionale. Nos Estados Unidos, jogarão Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Juventus e Roma.