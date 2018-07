Com dois gols de Barcos, misto do Grêmio bate Novo Hamburgo

PORTO ALEGRE - Com dois gols de Barcos, o Grêmio venceu a terceira seguida no Campeonato Gaúcho neste sábado. A equipe mista do técnico Enderson Moreira deu poucas chances ao Novo Hamburgo e garantiu a vitória por 3 a 0, na Arena Grêmio.

O novo triunfo ampliou a vantagem do time no Grupo B do Estadual. Agora o Grêmio soma 21 pontos, nove a mais que o vice-líder Cruzeiro, que entrará em campo no domingo para enfrentar o Passo Fundo, em casa. Já o Novo Hamburgo estacionou nos 11 pontos, na quarta colocação da chave.

Mesmo sem contar com seis titulares, o time da casa não teve dificuldade para se impor em campo neste sábado. Aos 9 minutos, o Grêmio já vencia por 2 a 0 e parecia preparar uma goleada. O placar foi aberto aos 7, depois que o estreante Pedro Geromel foi derrubado na área e Barcos converteu a cobrança de pênalti.

Dois minutos depois, o mesmo Barcos deu bom lançamento para Dudu, estreando como titular, investir pela esquerda e mandar entre as pernas do goleiro Max. Embalado, o Grêmio passeou no restante do primeiro tempo, com boas trocas de passe e jogadas que empolgaram os poucos presentes no estádio, mas não ampliou a vantagem no marcador.

O terceiro gol só veio depois do intervalo. Luan recebeu passe de Barcos e foi até a linha de fundo, de onde deu assistência para o próprio atacante completar para as redes. Foi o sétimo gol de Barcos, artilheiro isolado do Campeonato Gaúcho.

Com boa vantagem na tabela, o Grêmio agora concentrará suas forças na partida de terça-feira, contra o Atlético Nacional, da Colômbia, pela segunda rodada do Grupo 6 da Copa Libertadores. O duelo também será disputado na Arena Grêmio.