Com dois gols de Bombinha, Comercial vence dérbi

O atacante marcou os dois gols do triunfo, mas antes o meio-campista Alex abriu o marcador para o adversário. O goleiro Alex Barros, do Comercial, ainda defendeu um pênalti de Paulinho. Com a primeira vitória, após duas derrotas, o Comercial somou seus três pontos e deixou a zona de rebaixamento, ficando na 13.ª colocação. O Botafogo, com a mesma pontuação, mas com saldo de gols inferior (menos 3 a menos 4), está duas posições abaixo.

O primeiro tempo do dérbi foi bastante movimentado e dividido nas chances. O Botafogo começou com tudo e abriu o marcador aos 14 minutos. O meia Alex recebeu a bola, puxou para o meio e bateu de esquerda para marcar um bonito gol. Com a vantagem, a equipe recuou e viu o rival crescer. Elionar Bombinha chegou a acertar a trave. Aos 39 minutos, o mesmo atacante aproveitou cruzamento e cabeceou de cima para baixo para empatar a partida.

O segundo tempo foi mais tranquilo. Apenas aos 26 minutos a emoção voltou. Fabão deu um tranco em André Dias e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Paulinho bateu no canto, mas Alex fez grande defesa e evitou o gol botafoguense. No rebote, o Botafogo ainda acertou a trave. Animado, o Comercial chegou a virada. Aos 36 minutos, Jailton tocou para Elionar Bombinha que bateu cruzado, virou o jogo e comemorou a vitória.

Pela quarta rodada, o Botafogo enfrentará o Guaratinguetá, fora de casa, na quarta-feira, às 17 horas. No mesmo dia, mas às 19h30, o Comercial enfrentará o Catanduvense, em Ribeirão Preto.

FICHA TÉCNICA:

Botafogo 1 x 2 Comercial

Botafogo - Márcio; Raul, Cris, Gustavo Bastos e Paulinho; Gil Baiano, Tiago Ulisses, Alex (Léo Gonçalves) e Camilo; Luis Ricardo (André Dias) e Tales (Lucas Dantas). Técnico - Lori Sandri.

Comercial - Alex Santana; Sidny, Fabão, Rafinha e Rossato (Jordan); Vagner, Jonilson, Carlos Magno e Romerito (Jailton); Henan (Thiago Galhardo) e Elionar Bombinha. Técnico - Márcio Fernandes.

Gols - Alex, aos 14 minutos, e Elionar Bombinha, aos 39 minutos do primeiro tempo. Elionar Bombinha, aos 36 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza

Cartões amarelos - Tiago Ulisses, Gustavo Bastos, Vágner, Jonilson, Rafinha, Romerito e Thiago Galhardo.

Renda - R$ 162.601,00

Público - 8.191 pagantes

Local - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).