Com dois gols de brasileiro, La Coruña só empata com lanterna e segue ameaçado

Com dois gols do brasileiro Guilherme, ex-jogador de Corinthians e Portuguesa, o Deportivo La Coruña só empatou por 2 a 2 com o Osasuna, lanterna do Campeonato Espanhol, em jogo da 35ª rodada da competição disputado neste domingo.

O tropeço dentro do estádio Riazor deixou o time ainda ameaçado pelo rebaixamento. A três rodadas do fim da temporada - com nove pontos em disputa - o La Coruña tem 32 pontos, na 16ª posição, oito a frente do Sporting Gijón, primeiro time na zona do descenso, com 24.

O Osasuna apenas cumpre tabela, pois já não tem mais chances matemáticas de permanecer na primeira divisão. Com 19 pontos, o time não tem mais possibilidades de alcançar o Leganés, que tem 30 e é o primeiro clube fora do rebaixamento.

O time do La Coruña saiu atrás do placar. Jhon Mondragon fez 1 a 0 aos quatro minutos. A equipe visitante empatou aos 18 minutos com Guilherme. E a primeira etapa terminou com o marcador igual: 1 a 1.

No segundo tempo, novamente Guilherme - brasileiro que começou a carreira na Lusa e se transferiu para o Corinthians em 2012 - fez a diferença na partida. Ele virou para o La Coruña aos 25 minutos. Mas, oito minutos mais tarde, Juanfran marcou contra e igualou a partida.

Na rodada 36 do Espanhol, o Deportivo La Coruña enfrentará o Espanyol (que perdeu para o Barcelona, neste sábado, por 3 a 0), no Riazor. Já o Osasuna terá pela frente o Valência (derrotado pelo Real Madrid por 2 a 1), fora de casa.