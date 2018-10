Com dois gols de Cristiano Ronaldo, Juventus vira e derrota o Empoli

Um golaço de Cristiano Ronaldo, aos 25 minutos do segundo tempo, garantiu a vitória da Juventus sobre o Empoli, de virada, neste sábado, pela décima rodada do Campeonato Italiano. O português também fez o primeiro do time de Turim, de pênalti, aos 11 da etapa final. Caputo abriu o placar para o time da casa, aos 28 minutos de jogo.

Com mais esta vitória, a Juventus alcança incríveis 28 pontos no campeonato, com nove vitórias e um empate. Sete pontos à frente do Napoli, segundo colocado na classificação, que recebe neste domingo a Roma.

No lance mais bonito da partida, Cristiano Ronaldo acertou um potente chute de fora da área no ângulo superior esquerdo para decretar o triunfo da Juventus. O atacante soma sete gols e quatro assistências em dez jogos no Italiano.

Sem o zagueiro Giorgio Chiellini, que se machucou durante o aquecimento para a partida, a Juventus sofreu pressão do Empoli nos minutos finais, mas teve força para manter o importante resultado.

Ainda neste sábado, Riccardo Gagliolo (contra), Jose Luis Palomino e Gianluca Mancini fizeram os gols da vitória da Atalanta sobre o Parma. O time de Bérgamo soma 12 pontos em 14º lugar, enquanto o Parma segue com 13, em 11º.

Confira os jogos previstos para este domingo: Sassuolo x Bologna, Cagliari x Chievo, Genoa x Udinese, SPAL x Frosinone, Milan x Sampdoria e Napoli x Roma. A segunda-feira está reservada para Lazio x Inter de Milão.