Com dois gols de Dagoberto, Londrina bate o Oeste na Série B

Com grande atuação do experiente Dagoberto e uma "ajudinha" da defesa do Oeste, o Londrina bateu o time paulista por 3 a 0 no Estádio do Café, nesta terça-feira, pela 17.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 do time da casa fez dois gols, um deles após pênalti infantil cometido por Guilherme Romão, enquanto Leandro Amaro marcou um gol contra.

Com o resultado, o Londrina saltou para 20 pontos, abrindo vantagem em relação à zona do rebaixamento. O Oeste, com dois pontos a mais, perdeu a oportunidade de se aproximar da briga pelo acesso.

O jogo mal começou e o Londrina recebeu um presente. Com apenas 50 segundos de jogo, o lateral-esquerdo Guilherme Romão tentou dominar dentro da área e acabou tocando a bola com a mão. O árbitro goiano Eduardo Tomaz de Aquino não teve dúvida e assinalou pênalti. Dagoberto cobrou bem e abriu o placar para o time da casa.

Ainda no primeiro tempo, mais uma ajudinha da defesa do Oeste resultou no segundo gol. Paulinho Moccelin cruzou de forma despretensiosa e o zagueiro Leandro Amaro tentou cortar, mas acabou tocando contra o próprio gol aos 39 minutos.

A equipe paulista voltou mais ligada para o segundo tempo e quase descontou aos seis minutos, em jogada de Mazinho pela esquerda em que Carlinhos desviou de cabeça para acertar o travessão.

A pressão continuou e apenas três minutos mais tarde foi a vez de Mazinho bater colocado da entrada da área e acertar a trave do goleiro Vagner, que saltou e se esticou todo, mas não conseguiu tocar na bola.

Mas justamente quando o gol do Oeste parecia próximo, o Londrina respondeu e matou o jogo com um golaço. Após bola levantada para a área, a defesa cortou e Dagoberto pegou a sobra de primeira, sem deixa tocar no gramado, e acertou o canto direito de Tadeu.

Os dois times voltam a campo no sábado, pela 18.ª rodada da Série B. O Oeste vai ao Estádio Olímpico de Goiânia para enfrentar o Goiás, enquanto o Londrina joga com o CRB no Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 3 X 0 OESTE

LONDRINA - Vagner; Lucas Ramon, Dirceu, Lucas Costa e Fernando; João Paulo, Germano e Thiago Ribeiro (Paulo Henrique); Paulinho Moccelin (Felipe Marques), Jô (Diego Lorenzi) e Dagoberto. Técnico: Sérgio Soares.

OESTE - Tadeu; Adriano Alves, Joilson, Leandro Amaro e Guilherme Romão (Henrique); Lídio (Raphael Luz), Rodrigo Souza, Mazinho (Léo Ceará), Bonilha e Danielzinho; Carlinhos. Técnico: Roberto Cavalo.

GOLS - Dagoberto, aos dois, e Leandro Amaro (contra), aos 39 minutos do primeiro tempo. Dagoberto, aos 18 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Eduardo Tomaz de Aquino (GO).

CARTÕES AMARELOS - Paulinho Moccelin, Jô e Diego Lorenzi (Londrina); Guilherme Romão e Bonilha (Oeste).

RENDA - R$ 19.828,00.

PÚBLICO - 1.511 pagantes.

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).