Com dois gols de Davó, Bahia ganha do Ituano pela Série B e sobe para o 2º lugar

O goleiro Jefferson Paulino vinha roubando o protagonismo na Arena Fonte Nova, em Salvador, até os 23 minutos do segundo tempo. Com pelo menos oito defesas, ele vinha evitando a derrota do Ituano para o Bahia na noite desta sexta-feira. Bastou, porém, a entrada de Davó, que estava no banco, no segundo tempo, para o time baiano garantir a vitória por 2 a 0, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Davó fez o primeiro aos 23 e o segundo aos 41 minutos da etapa final, fez justiça à partida do Bahia e levou a equipe à segunda colocação da competição, com 43 pontos, nove a mais do que o Londrina, quinto colocado e que empatou sem gols com o Vila Nova também nesta sexta-feira pela Série B, em Goiânia (GO). A vitória reabilita o Bahia, que vinha de derrota para o Sampaio Corrêa, na rodada passada.

Leia Também Confira a classificação atualizada da Série B

O Ituano permanece com 30 pontos, na nona colocação e volta a perder na competição depois de seis jogos - é a primeira derrota do time paulista no segundo turno.

Na próxima rodada, o Bahia entra em campo já na terça-feira, quando encara o Londrina, fora de casa, às 20h30. O Ituano entra em campo na sexta-feira diante do Novorizontino no estádio Noveli Junior, em Itu, às 19h. Os dois jogos são válidos pela 25ª rodada.

O Bahia pressionou desde o início do jogo e, apesar da pouca velocidade, criou boas chances de gol. Só não saiu na frente do marcador por conta da boa atuação de Jefferson Paulino.

Antes dos 20 minutos da partida, o time baiano já tinha exigido cinco defesas do goleiro Jefferson Paulino, três em finalização de Copete, uma de Jacaré e outra em escanteio fechado cobrado por Mugni.

O Ituano, mais retraído, quando chegou pela primeira vez, quase abriu o marcador. Roberto cruzou e Rafael Elias completou para boa defesa de Danilo Fernandes.

O goleiro do Ituano seguia brilhando no primeiro tempo e aos 31 evitou gol de Matheus Bahia e no final da partida, o mesmo Matheus Bahia invadiu a área pela esquerda, chutou cruzado e Jefferson Paulino jogou para escanteio.

O segundo tempo começou semelhante ao primeiro, com Jefferson Paulino evitando gol do Bahia, em finalização sem ângulo de Marcinho, antes do primeiro minuto. Copete, aos cinco, em jogada pela direita, quase fez, mandando com categoria, Jefferson Paulino, desta vez tirou com os olhos.

Aos 23, porém, não deu para o goleiro. Ricardo Goulart que tinha acabado de entrar cruzou pela direita e Davó apareceu sozinho, atrás da defesa, para bater de primeira e abrir o marcador.

Aos 31 minutos, Didi e Jímenez se estranharam e os dois foram expulsos, com Bahia e Ituano jogando até o final com dez jogadores.

O Ituano teve a chance do empate aos 38 minutos, mas Léo Ceará parou em Danilo Fernandes. No final, aos 41 minutos, Davó novamente sacramentou a vitória. Em reposição rápida de Danilo Fernandes, ele partiu em velocidade e tocou de cobertura para ampliar.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 2 X 0 ITUANO

BAHIA - Danilo Fernandes; Marcinho (André), Ignácio, Didi e Matheus Bahia; Patrick de Lucca (Rezende), Lucas Mugni e Daniel; Copete (Ricardo Goulart), Jacaré (Everton) e Rodallega (Davó). Técnico: Enderson Moreira.

ITUANO - Jefferson Paulino; Rai Ramos, Lucas Dias, Bernardo e Roberto (Mário Sérgio); Carlão (Jímenez), Caíque, Kaio (Dudu Vieira e Lucas Siqueira; Gabriel Barros (Léo Ceará) e Rafael Elias (Aylon). Técnico: Carlos Pimentel.

ÁRBITRO - Braulio da Silva Machado (FIFA/SC).

GOLS - Davó aos 23 minutos e aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Patrick de Lucca (Bahia)e Carlão e Bernardo (Ituano).

CARTÕS VERMELHOR - Didi (Bahia) e Jímenez (Ituano).

RENDA - R$ R$ 489.098,50.

PÚBLICO - 25.648 total.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).