Com dois gols de falta, CRB bate Sampaio Corrêa e respira na Série B

Com dois gols de falta, o CRB venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 1, nesta sexta-feira à noite, no estádio Rei Pelé, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os dois rivais continuam na luta para escapar das últimas posições. O time alagoano respirou ao chegar aos 28 pontos, em 13º lugar, enquanto o time maranhense segue com 21 pontos, na penúltima posição.

O Sampaio não contou com o técnico Paulo Roberto Santos que cumpriu suspensão automática e foi substituído por André Dias, treinador de goleiros. Com mudanças nas laterais e usando três atacantes, o CRB estava determinado a buscar o gol. Conseguiu atingir seu objetivo logo aos cinco minutos. Neto Baiano foi derrubado na intermediária e ele próprio ajeitou a bola. Na cobrança com força, a bola passou entre a barreira, que abriu, e ainda quicou na frente do goleiro Andrey antes de entrar.

Era tudo que o CRB queria para furar a retranca adversária. Tanto que depois o jogo continuou truncado, de marcação dos dois lados e com poucas finalizações perigosas. O Sampaio não conseguiu ameaçar no ataque, bem como o CRB não teve outras chances para ampliar.

Na volta do intervalo, O Sampaio voltou mais avançado. Além disso, passou a ter mais posse de bola e controlou o jogo. O técnico Doriva, que já tinha trocado Lucas por feijão, também reforçou seu ataque com Yago na vaga de Mazola. Com isso, equilibrou as ações em campo, abrindo as jogadas ofensivas pelas laterais.

Mas o Sampaio empatou aos 19 minutos. Jocinei cobrou escanteio em curva e Julinho subiu entre os zagueiros para desviar de cabeça. A bola entrou no canto direito de João Carlos. O visitante ganhou moral e quase virou o placar aos 31 minutos, quando Jocinei cobrou falta e exigiu grande defesa de João Carlos que espalmou para o lado.

Em outro lance de bola parada, saiu mais um gol. O CRB teve uma falta perto da linha da grande área, deixando a perspectiva de que Neto Baiano cobraria. Quem chutou a bola, porém, por cobertura foi Paulinho. Ele encobriu a barreira e acertou o ângulo de Andrey, aos 37 minutos. O Sampaio ainda tentou o empate nos últimos minutos, mas não conseguiu.

Na terça-feira à noite acontece a quase toda a 25ª rodada, com nove jogos. O CRB vai enfrentar o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis (SC) a partir das 19h15. O Sampaio vai receber o Brasil de Pelotas, a partir das 21h30, no estádio Castelão, em São Luis (MA).

FICHA TÉCNICA:

CRB 2 x 1 SAMPAIO CORRÊA

CRB - João Carlos; Edson Ratinho, Everton Sena, Anderson Conceição e Paulinho; Claudinei, Lucas (Feijão) e Marcelo; Mazola (Yago), Neto Baiano e Willians Santana (Elias). Técnico: Doriva.

SAMPAIO CORRÊA - Andrey; Luis Gustavo, Rogério, Maracás e Julinho; William Oliveira, Jocinei (João Paulo), Fernando Sobral e Matheusinho; Bruninho (Eloir) e Uillian (Alison). Técnico: André Dias (interino).

GOLS - Neto Baiano, aos cinco minutos do primeiro tempo. Julinho, aos 19, e Paulinho, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Feijão e Neto Baiano (CRB); William Oliveira (Sampaio).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).