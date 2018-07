Com dois gols de Firmino, Liverpool goleia o Leicester pelo Campeonato Inglês

Com uma boa atuação do atacante brasileiro Roberto Firmino, que marcou dois gols, o Liverpool venceu o atual campeão Leicester City por 4 a 1, neste sábado, no estádio Anfield Road, em Liverpool, pela quarta rodada do Campeonato Inglês. Mané e Lallana anotaram os outros tentos dos donos da casa, enquanto que Vardy descontou para os visitantes.

O resultado levou o Liverpool aos sete pontos, na quinta posição da tabela de classificação, que vale uma vaga na Liga Europa, na perseguição aos líderes do torneio. Já o Leicester City estacionou nos quatro pontos conquistados, ainda em 15.º lugar.

A partida ficou marcada pelo retorno do Liverpool ao seu estádio, após atuar como visitante nas primeiras rodadas do Inglês por conta de uma reforma que ampliou em nove mil lugares a capacidade do Anfield Road, que agora comporta 54 mil torcedores.

O JOGO

De volta à sua casa, o Liverpool tratou de fazer a festa da torcida logo no início da partida. Aos 13 minutos, Milner lançou para Roberto Firmino, o brasileiro limpou a marcação e bateu no canto direito para abrir o placar.

Ainda no primeiro tempo, aos 31, Sturridge ajeitou de calcanhar e Mané fez 2 a 0. Seis minutos depois, em uma bobeada de Lucas, que atuou como zagueiro neste sábado, Vardy diminuiu para o Leicester City. O brasileiro errou na reposição e o artilheiro soltou a bomba sem chances para o goleiro. Logo em seguida, Huth cabeceou na trave e assustou o Liverpool.

Já na segunda etapa, o Liverpool conseguiu retomar o bom desempenho e logo ampliou o marcador. Aos 11 minutos, Wijnaldum tocou e Lallana bateu forte no ângulo direito, anotando um golaço.

Quando o relógio apontava 44 minutos do segundo tempo, Firmino deu números finais ao placar. O atacante contou com saída atrapalhada do goleiro Schmeichel, que foi driblado por Mané, deixando o gol aberto para o brasileiro empurrar a bola.

O Campeonato Inglês terá sequência no próximo final de semana. Na sexta-feira, o Liverpool visita o Chelsea e, no dia seguinte, o atual campeão recebe o Burnley. Antes, porém, o Leicester City encara o Brugge nesta quarta-feira, pela estreia na Liga dos Campeões da Europa.