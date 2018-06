Com dois gols de Harry Kane, Tottenham vence e avança na Copa da Inglaterra

Com dois gols do artilheiro Harry Kane e um de Vertonghen, o Tottenham não teve dificuldades para vencer por 3 a 0 o Wimbledon, time da League One, equivalente à terceira divisão inglesa, no estádio de Wembley, em Londres, e seguir adiante na Copa da Inglaterra.

Como geralmente acontece nos duelos entre times de pouca expressão e gigantes ingleses, o Wimbledon tentou segurar o rival nos primeiros minutos para em um contra-ataque ou lance fortuito tentar abrir o placar. Até conseguiu na primeira etapa, que terminou sem gols. No entanto, no segundo tempo, o jogo do Tottenham encaixou, tanto que liquidou a fatura com os três gols em oito minutos, sendo que os dois primeiros, de Kane, saíram em dois minutos.

Mal no Campeonato Inglês, o West Ham apenas empatou sem gols com o modesto Shrewsbury Town, também da terceira divisão inglesa, no acanhado estádio New Meadow, em Shrewsbury, e terá que fazer o "replay" para se classificar na competição. O jogo da volta deve acontecer no dia 16 ou 17 deste mês.

Campeão inglês três vezes em sua história, o tradicional Leeds United, que atualmente disputa a Championship, a segunda divisão inglesa, foi surpreendido pelo Newport County, na casa do adversário, o estádio Rodney Parade, ao perder de virada por 2 a 1 e ser eliminado da competição. Para dar mais emoção ao feito do Newport County, o gol da vitória dramática saiu aos 44 minutos da etapa final, dos pés de McCoulsky.