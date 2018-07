Com dois gols de Higuaín, Napoli ganha de virada do Milan

NÁPOLES - O Napoli mostrou sua força em casa e ganhou de virada do Milan, por 3 a 1, neste sábado, no Estádio San Paolo, pela 23.ª rodada do Campeonato Italiano. Com dois gols do atacante argentino Higuaín, o time napolitano provocou a primeira derrota do técnico novato Seedorf na competição.

Desde que Seedorf assumiu o comando - abandonado a carreira de jogador no Botafogo -, o Milan vinha mostrando evolução no Campeonato Italiano. Mas não resistiu ao Napoli, que faz boa campanha e está em terceiro lugar, com 47 pontos, na briga por vaga na Liga dos Campeões da Europa.

Com a derrota deste sábado, o Milan permanece com apenas 29 pontos, em 10º lugar no campeonato. O Napoli, por sua vez, conseguiu evitar a aproximação da quarta colocada Fiorentina, que tinha vencido mais cedo, mas ainda está muito longe da líder Juventus, que soma 59 pontos.

Para jogar no Estádio San Paolo, Seedorf escalou Robinho e deixou Kaká no banco - na segunda etapa, ele fez uma troca entre os dois jogadores brasileiros. Com essa formação, o Milan conseguiu abrir o placar logo aos oito minutos, quando o estreante marroquino Taarabt acertou um belo chute. Mas o Napoli empatou logo depois, com o gol do suíço Inler aos 11.

No segundo tempo, porém, brilhou a estrela de Higuaín, que marcou duas vezes, aos 11 e aos 37 minutos, garantindo a importante vitória do Napoli. Assim, o argentino chegou aos 12 gols no Campeonato Italiano, atrás apenas de Rossi, que fez 14 pela Fiorentina, na luta pela artilharia.