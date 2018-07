Com dois gols de Higuaín, Napoli goleia o Cesena por 4 a 1

O ano de 2015 começou bom para o Napoli e para o argentino Gonzalo Higuaín. Nesta terça-feira, pela sequência da 17.ª rodada do Campeonato Italiano, o centroavante marcou dois gols na goleada de 4 a 1 do time napolitano sobre o Cesena, fora de casa. O resultado positivo manteve a equipe na luta por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

Com 30 pontos, o Napoli segue na quarta colocação. Tem a mesma pontuação que a Lazio, que fica em terceiro por ter melhor saldo de gols (12 a 11). Ambos, no entanto, estão bem distantes da briga pelo título, que está restrita a Juventus e Roma. Já o Cesena caiu para a lanterna da competição, com nove pontos, sendo ultrapassada pelo Parma nesta rodada.

Em campo, o Napoli não começou bem. Precisando da vitória para escapar das últimas colocações, o Cesena resolveu pressionar a saída de bola napolitana e isso causou enorme confusão na zaga formada pelo espanhol Albiol e pelo brasileiro Henrique (ex-Palmeiras). Foi preciso que o goleiro Rafael (ex-Santos) ajudasse com uma bela defesa em uma cabeçada de Brienza.

Foi só a partir da parte final do primeiro tempo que o Napoli se encontrou em campo e não teve dificuldades para marcar gols. O primeiro, aos 29 minutos, veio de uma jogada pela esquerda, que terminou com Callejón livre na direita para chutar forte para as redes. Aos 41, o segundo saiu de um lançamento perfeito de Hamsik que encontrou Higuaín já em corrida para a área. O argentino recebeu, driblou o goleiro e marcou.

Na segunda etapa, o Napoli não deu chances para o Cesena tentar a recuperação. Aos 19 minutos, em contra-ataque rápido, Higuaín retribuiu e deixou Hamsik livre na área. O eslovaco chutou cruzado e contou com a ajuda do zagueiro Capelli, que colocou a bola para dentro sendo que ela iria para fora do gol. Oito minutos depois, o argentino fez o seu segundo no jogo - o nono no campeonato, junto com Callejón. No fim, Brienza marcou um belo gol de primeira para descontar para o time da casa.