Com dois gols de Icardi, Internazionale vence e vira líder provisória no Italiano

De forma arrasadora e convincente, mas com um susto no final, a Internazionale é a nova líder do Campeonato Italiano. Pelo menos de forma provisória. Nesta terça-feira, na abertura da 10.ª rodada, a equipe de Milão recebeu a Sampdoria e venceu por 3 a 2, no estádio Giuseppe Meazza, e assumiu a primeira colocação. Tem agora 26 pontos contra 25 do Napoli, que joga nesta quarta contra o Genoa, em Gênova.

+ Napoli e Inter empatam em 0 a 0 em Nápoles

O grande destaque da partida foi o argentino Mauro Icardi. Em grande fase nesta temporada, o centroavante marcou dois gols e chegou a 11 na vice-liderança da artilharia do campeonato - Ciro Immobile, da Lazio, lidera com 13. O zagueiro Milan Skriniar, ex-Sampdoria, havia aberto o placar para a Internazionale e o clube de Gênova reagiu na segunda etapa com os gols de Dawid Kownacki e Fabio Quagliarella, mas não teve forças para empatar.

Na próxima rodada, a 11.ª da competição, a Internazionale terá de viajar para encarar o Verona, na segunda-feira. A Sampdoria joga no domingo contra o outro time da cidade de Verona, o Chievo Verona, em Gênova. Com 17 pontos, a equipe genovesa faz uma campanha regular e está na sexta colocação, brigando por vaga em competições europeias.

Em campo, os jogadores da Internazionale parecem já ter entendido o estilo de jogo ofensivo do técnico Luciano Spalletti, que fez sucesso na Roma em temporadas anteriores. Sem dar qualquer chance para a Sampdoria, a sufocando no seu campo de defesa, os gols saíram com facilidade. Aos 18 minutos, Skriniar aproveitou um escanteio da direita e chutou duas vezes para abrir o placar. Aos 32, Icardi fez o seu primeiro gol chutando de primeira, no canto direito baixo do goleiro Puggioni.

Na segunda etapa, a Sampdoria buscou um pouco mais o ataque, mas levou uma ducha de água fria com o segundo gol de Icardi no jogo. Aos 10 minutos, o argentino apareceu livre na pequena área, após cruzamento da direita, e só tocou para as redes.

Na base do lançamento para a área, a Sampdoria conseguiu os seus dois gols - com Dawid Kownacki, aos 19 minutos, e o centroavante Fabio Quagliarella, aos 40 - e deu um susto na Internazionale. Mas a defesa do time de Milão se manteve segura e conseguiu a importante vitória.