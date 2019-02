Com dois gols de Jean Mota, Santos bate Guarani e mantém folga no Paulistão

O Santos conquistou mais uma vitória no Campeonato Paulista com estratégia e brilhos bem conhecidos do torcedor em 2019. Com um estilo ofensivo e dois gols de Jean Mota, o time derrotou o Guarani por 3 a 0, no estádio do Pacaembu, nesta segunda-feira, na partida que concluiu a sétima rodada do Estadual.

O jogo confirmou a excelente fase de Jean Mota, artilheiro do Paulistão, com sete gols. E também ficou marcado pelo primeiro gol de Rodrygo pelo time em 2019 - ele entrou durante o segundo tempo e estreou pelo Santos nesta temporada, pois estava na seleção brasileira sub-20.

O triunfo também ampliou a boa campanha do Santos, líder disparado do Grupo A do Paulistão, com 18 pontos, e também com o melhor desempenho entre todos os participantes. O time tem nove de vantagem para o terceiro colocado da sua chave, a Ponte Preta, ficando muito perto de obter sua vaga na próxima fase.

O Guarani, que havia surpreendido Corinthians e São Paulo em jogos recentes, parou nos dez pontos, em terceiro lugar no Grupo B e fora da zona de classificação às quartas de final.

Os times voltarão a atuar pelo Paulistão no sábado. Pela oitava rodada, o Guarani vai receber o São Caetano no Brinco de Ouro, enquanto o Santos visitará o Palmeiras no Allianz Parque. O time alviverde, aliás, e o Red Bull Brasil, que também é do Grupo A, têm a segunda melhor campanha do torneio, ambos com 14 pontos.

O JOGO

O primeiro tempo no Pacaembu foi marcado pelo domínio do Santos e também pelo azar do Guarani. Enquanto tentava se defender, o time campineiro perdeu, em menos de 20 minutos, dois jogadores lesionados - William Matheus e Lucas Crispim -, forçando o técnico Osmar Loss a realizar duas substituições precoces.

Ainda assim, o Guarani teve êxito inicial na sua estratégia. O time conseguiu conter a velocidade santista, que teve grande controle da posse de bola, mas criou menos do que em jogos anteriores, além de ter corrido alguns riscos quando Léo Príncipe explorou os espaços deixados por Copete na esquerda. Assim, nos 30 minutos iniciais, o Santos criou pouco, tendo a sua principal oportunidade logo no começo, em chute de Alison, que depois recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora do clássico do fim de semana contra o Palmeiras.

No fim do primeiro tempo, porém, o cenário se alterou. O Santos acelerou o ritmo, criou chances, teve um gol anulado e marcou aos 37 minutos. Cueva, até então apagado na partida, acionou Victor Ferraz, que aproveitou cochilo de Inácio para dar passe preciso a Sánchez. O uruguaio bateu cruzado e Jean Mota, o artilheiro do Paulistão, empurrou para as redes.

Em desvantagem, o Guarani buscou mais o ataque no começo do segundo tempo. Deu trabalho a Vanderlei em finalização de Thiago Ribeiro e perdeu oportunidade com Fernando Viana, que chegou a driblar o goleiro, mas não conseguiu completar a jogada. Mas praticamente ficou nisso.

O Santos, com a posse de bola, conseguia envolver o Guarani. E aumentou o seu poder ofensivo com a entrada de Rodryrgo, de volta ao Santos após defender a seleção brasileira sub-20 no Sul-Americano da categoria. E assim passou a criar chances de gol em sequência, em jogadas de velocidade, com o próprio atacante e Jean Mota.

O gol não saiu nesses lances e nem em jogadas de bola parada, deixando o duelo aberto. O Guarani ainda sofreu uma terceira baixa por lesão - perdeu Deivid - e Sampaoli aproveitou para promover a estreia de Jean Lucas. E a definição da partida saiu dos pés de Jean Mota. Aos 35, o camisa 41 cobrou falta da direita direto para o gol, com a bola entrando no cantinho da meta defendida por Giovanni.

O Guarani ainda tentou diminuir, mas parou em Vanderlei. E o Santos ainda conseguiu marcar pela terceira vez. Aos 44 minutos, Jean Mota lançou Derlis Gonzales na esquerda, que, mesmo caindo, cruzou para Rodrygo, na segunda trave, cabecear às redes.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS 3 x 0 GUARANI

SANTOS - Vanderlei; Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Copete; Alison (Jean Lucas), Diego Pituca, Carlos Sánchez (Yuri), Cueva (Rodrygo) e Jean Mota; Derlis González. Técnico: Jorge Sampaoli.

GUARANI - Giovanni; Léo Principe, Ferreira, Victor Ramos e William Matheus (Inácio); Deivid e Ricardinho; Lucas Crispim (Alvaro), Thiago Ribeiro e Jefferson Nem; Fernando Viana. Técnico: Osmar Loss.

GOLS - Jean Mota, aos 37 minutos do primeiro tempo e aos 35 minutos do segundo tempo. Rodrygo, aos 44 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.

CARTÕES AMARELOS - Alisson, Victor Ramos e Carlinhos.

RENDA - R$ 399.272,00.

PÚBLICO - 12.952 pagantes (14.708 presentes).

LOCAL - Estádio do Pacaembu, em São Paulo.