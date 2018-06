Com dois gols de Kessié, Milan vence Cagliari de virada no Campeonato Italiano

O Milan conseguiu um importante resultado neste domingo. Com participação decisiva do atacante marfinense Kessié, a equipe de Milão derrotou o Cagliari de virada por 2 a 1, na casa do adversário, pela 21.ª rodada do Campeonato Italiano, e chegou à terceira partida sem derrota na competição.

O resultado fez o Milan subir quatro posições na tabela de classificação do Campeonato Italiano. Agora, a equipe do técnico Gennaro Gattuso soma 31 pontos e ocupa a sétima posição, encostado na Sampdoria, primeiro time dentro da zona de classificação à Liga Europa. Já o Cagliari está na modesta 16.ª colocação com 20 pontos, apenas quatro a mais que o SPAL, que abre a zona de rebaixamento.

A partida não foi nada fácil para o Milan. Tentando voltar a emplacar uma boa sequência na temporada, a equipe de Milão saiu atrás do placar, em falha do goleiro Donnaruma, que aceitou chute fraco de Barella logo no começo da partida, aos oito minutos.

O Milan, porém, tinha Kessié. O jovem marfinense resolveu a parada em apenas seis minutos, com dois gols no final da primeira etapa. O primeiro em cobrança de pênalti, deslocando o goleiro Cragno, e o segundo concluindo assistência de Kalinic.

No segundo tempo, o Milan abusou de perder chances nos contragolpes, mas conseguiu segurar a vantagem, apesar da pressão do Cagliari, que se intensificou depois da expulsão do lateral-direito Ricardo Rodríguez.