Com dois gols de Lautaro, Inter bate o Spal e assume a liderança do Italiano

O Campeonato Italiano tem um novo líder. É a Inter de Milão, que superou o Spal neste domingo por 2 a 1, em casa, em duelo válido pela 14ª rodada, com dois gols do atacante argentino Lautaro Martinez, o nome do jogo.

Além de fazer a sua parte, para assumir a ponta da tabela, Inter contou com o tropeço da Juventus, que empatou mais cedo em 2 a 2 com o Sassuolo. O time de Milão lidera com 37 pontos, um a mais que o rival de Turim.

Em grande fase na temporada e se entendendo bem com o belga Lukaku, Lautaro foi decisivo com dois gols no primeiro tempo. Ele abriu o placar em chute cruzado da entrada da área e fez o segundo em cabeceio certeiro.

O argentino chegou à marca de oito tentos e só não é o artilheiro da equipe no torneio porque Lukaku tem dez. Mattia Valoti diminuiu para o Spal no começo da etapa final, mas os donos da casa mantiveram a vantagem e saíram de campo vitoriosos.

Jogando em casa, a Lazio fez sua parte ao superar com facilidade a Udinese por 3 a 0. Os gols do triunfos do time de Roma, que se manteve no terceiro lugar, com 30 pontos, foram marcados todos na etapa inicial.

O centroavante italiano Ciro Immobile fez os dois primeiros e disparou ainda mais na artilharia do torneio, agora com incríveis 17 gols em 14 partidas. O meia espanhol Luis Alberto selou o triunfo cobrando pênalti. A Udinese, com o revés, caiu para a 15ª colocação, com 14 pontos.

Tentando se recuperar na temporada, o Milan derrotou o Parma fora de casa e voltou a vencer após três jogos. O lateral-esquerdo francês Theo Hernández, um dos poucos destaques do time treinado por Stefano Pioli, marcou o único gol do triunfo que levou a equipe de Milão à 11ª posição, com 17 pontos, um a menos que o Parma, o nono colocado.