Com dois gols de Love, Flamengo vence Volta Redonda por 4 a 2 no Carioca

VOLTA REDONDA - O Flamengo fez um jogo de superação e, mesmo com um jogador a menos por mais da metade da partida, venceu o Volta Redonda por 4 a 2, neste sábado, no Estádio Raulino de Oliveira. Sem Ronaldinho Gaúcho, suspenso, o time se apoiou nas boas atuações de Vagner Love, que fez dois gols, e Diego Maurício. Agora, ganha tranquilidade para se preparar para enfrentar o Olímpia, quarta-feira, no Paraguai, pela Libertadores.

Apesar do início ruim de jogo, a equipe do técnico Joel Santana melhorou após levar o primeiro gol do Volta Redonda. A expulsão de Luiz Antônio, aos 37 do primeiro tempo, foi um banho de água fria, mas o Flamengo soube aproveitar bem os contra-ataques. Com os dois gols marcados, Vagner Love chegou aos seis no Campeonato Carioca, tornando-se o artilheiro flamenguista na competição.

No fim do jogo, o Volta Redonda ainda teve dois jogadores expulsos. Mesmo com a vitória, o Flamengo permanece em terceiro lugar no Grupo A da Taça Rio, empatado com o Macaé em pontos e vitórias, mas atrás pelo saldo de gols - o Macaé joga neste domingo, contra o Americano. Enquanto isso, o Botafogo lidera a chave.

O JOGO

O Flamengo começou pouco inspirado. Aos 14 minutos, Júlio César avançou pelo meio e tocou para Rafael Granja, na área, pela direita. O lateral bateu forte, cruzado, a bola desviou no calcanhar de Junior Cesar e entrou. Felipe ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol do Volta Redonda.

Atrás no placar, o Flamengo finalmente "acordou" no jogo. Na saída de bola, Diego Maurício recebeu dentro da área e bateu cruzado, mas o chute passou perto e saiu. Aos 23, de novo Diego Maurício, dentro da área, bateu uma vez e a bola voltou. No rebote, ele chutou forte e Douglas fez boa defesa.

Aos 33 minutos, o Flamengo empatou. Após cobrança de escanteio, Diego Maurício cabeceou e Douglas fez boa defesa, mas não agarrou a bola. O zagueiro David Braz tentou uma e, na segunda vez, conseguiu marcar. A bola ainda desviou na zaga antes de entrar.

Aos 37 minutos, Robson recebeu a bola e protegeu com o corpo, mas Luiz Antonio chegou e chutou por trás o jogador do Volta Redonda, sendo expulso. Com um jogador a menos, o Flamengo criou menos chances, mas foi o primeiro a quase marcar no segundo tempo. Aos 2 minutos, após cobrança de escanteio, Diego Maurício cabeceou bem para defesa de Douglas.

Um minuto depois, no contra-ataque flamenguista, Diego Maurício entrou na área, em velocidade, e tocou para Vagner Love, que tocou de letra para o gol, virando o placar. Aos 13 e 17, o Volta Redonda quase chegou ao empate com Júlio César. Nas duas oportunidades, os chutes do atacante passaram perto e saíram. Aos 18, porém, a bola rebateu na defesa e sobrou dentro da área do Flamengo para Léo Moura. O lateral tentou proteger para a chegada de Felipe, mas vacilou e Leílton, rápido, tocou por cima do goleiro flamenguista, fazendo 2 a 2.

Mas o Flamengo voltou a marcar aos 30 minutos, quando Diego Maurício arrancou com a bola, desde o meio de campo, em velocidade, e tocou para Vagner Love. O atacante girou e chutou no canto, marcando o segundo dele no jogo e o terceiro do Flamengo.

Aos 38, Robson levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Aos 41, João Paulo fez falta em Negueba e também levou cartão vermelho. Aí, o Volta Redonda ficou com nove em campo, o que facilitou a vida do Flamengo. Tanto que, aos 47, Léo Moura fez o quarto e definiu a vitória flamenguista.

VOLTA REDONDA 2 X 4 FLAMENGO

VOLTA REDONDA - Douglas; Rafael Granja, Robson, Naldo e João Paulo; Manteiga, Rodrigo Thiesen, Leílton (Lima), Gláuber (Jhonnattann) e Júlio Cezar; Henrique. Técnico: Ricardo Drubscky.

FLAMENGO - Felipe; Léo Moura, Welinton, David Braz e Junior Cesar; Muralha, Willians (Negueba), Luiz Antônio e Thomás (Kleberson); Diego Mauricio (Magal) e Vagner Love. Técnico: Joel Santana.

GOLS - Rafael Granja, aos 14, e David Braz, aos 33 minutos do primeiro tempo; Vagner Love, aos 3 e aos 30, Leílton, aos 18, e Léo Moura, aos 47 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Luis Antonio Silva Santos.

CARTÃO AMARELO - Naldo, Douglas, Robson, Rafael Granja, Leílton, Diego Maurício e David Braz.

CARTÃO VERMELHO - Luiz Antonio, do Flamengo; Robson e João Paulo, do Volta Redonda.

RENDA e PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).