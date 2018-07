Com dois gols de Mazinho, Oeste empata com Santa Cruz no Arruda

Brigando por objetivos distintos na Série B do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira, Santa Cruz e Oeste ficaram no empate por 2 a 2 no Arruda, no Recife (PE), pela 30.ª rodada, em resultado que foi ruim para as duas equipes. Os gols paulistas foram marcados por Mazinho, artilheiro da competição com 15 gols.

+Veja classificação da Série B

O time da casa briga contra o rebaixamento e, com 30 pontos, permanece na 18.ª colocação, ainda cinco pontos abaixo dos primeiros times fora da zona da degola. O Oeste, com 48 pontos, ainda sonha com acesso, mas fica em sexto, mais distante do G4 com o empate.

O Santa Cruz começou melhor e pressionava em busca do primeiro gol, mas foi surpreendido no contra-ataque. Na primeira descida perigosa do time visitante, aos 29 minutos, William Cordeiro foi derrubado dentro da área por João Paulo. O árbitro pernambucano Elmo Resende marcou o pênalti e Mazinho cobrou bem para colocar os visitantes em vantagem.

Após o gol, o Oeste cresceu na partida e passou a chegar com mais frequência ao ataque. Por pouco, o time paulista não ampliou no último minuto antes do intervalo em chute de Raphael Luz. O goleiro Júlio César já não poderia mais alcançar a bola, mas o zagueiro Guilherme Mattis salvou o Santa Cruz interceptando a bola em cima da linha.

O jogo começou a se complicar no início do segundo tempo, quando William Cordeiro, que já tinha cartão amarelo, puxou Bruno Paulo pela camisa e foi expulso. O Oeste ficou com um jogador a menos. Logo em seguida, aos dez minutos, Grafite recebeu dentro da área e foi derrubado por Joilson. O próprio centroavante cobrou o pênalti e empatou.

No entanto, o Oeste ainda tinha forças e, aos 16 minutos, Mazinho voltou a colocar os visitantes na frente. O meia recebeu pela esquerda e acertou belo chute cruzado da entrada da área.

O jogo seguiu movimentado e o Santa Cruz foi buscar o empate novamente. Aos 34 minutos, João Paulo pegou a sobra na entrada da área e chutou de bico para dar números finais ao empate por 2 a 2.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela 31.ª rodada da Série B. O Oeste visita o Vila Nova no Serra Dourada, em Goiânia, enquanto o Santa Cruz vai a Pelotas, enfrentar o Brasil-RS, no estádio Bento Freitas.

FICHA TÉCNICA

SANTA CRUZ 2 X 2 OESTE

SANTA CRUZ - Júlio César; Nininho, Guilherme Mattis, Anderson Salles e Yuri; Derley (André Luis), Wellington Cézar, Thiago Primão (Bruno Paulo) e João Paulo; Ricardo Bueno e Grafite (Halef Pitbull). Técnico: Marcelo Martelotte.

OESTE - Rodolfo; Daniel Borges (Guilherme Romão), Joilson, André Vinícius e Willian Cordeiro; Wilson Matias (Daniel Gigante), Fabrício e Mazinho; Raphael Luz (Lídio), Robert e Gabriel Vasconcelos. Técnico: Roberto Cavalo.

GOLS - Mazinho, pênalti, aos 30 minutos do primeiro tempo. Grafite, pênalti, aos 10, Mazinho, aos 16, e João Paulo, aos 34 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Elmo Alves Resende Cunha (GO).

CARTÕES AMARELOS - Wellington Cézar, Thiago Primão e Bruno Paulo (Santa Cruz); Daniel Borges e Willian Cordeiro (Oeste).

CARTÃO VERMELHO - William Cordeiro (Oeste).

RENDA - R$ 31.210,00.

PÚBLICO - 7.636 pessoas.

LOCAL - Estádio do Arruda, em Recife (PE).