Com dois gols de Neymar, Barça goleia na Copa do Rei

Nada como um adversário com o Elche, o pior time do Campeonato Espanhol, para o Barcelona esquecer um pouco a crise interna. Nesta quinta-feira, com gols de todos os seus três craques do ataque, o time catalão atropelou o Elche por 5 a 0, no Camp Nou, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Rei.

Neymar foi o único que marcou duas vezes. Ele abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo, depois de receber passe inteligente e Suárez, que o colocou perante a um gol vazio, e também marcou o quinto, no segundo tempo, aproveitando-se da sorte - o chute bateu nas costas de um zagueiro e saiu do alcance do goleiro.

Suárez fez o dele aos 39 do primeiro tempo, cinco minutos depois de Neymar abrir o placar, e Messi anotou o terceiro de pênalti. O lateral Jordi Alba também balançou as redes, no começo do segundo tempo.

O resultado deixa o Barcelona muito perto da classificação para as quartas de final, uma vez que ninguém espera uma goleada de seis gols de diferença no jogo de volta, na quinta-feira da próxima semana. Antes, no domingo, o Barça faz jogo chave pelo Espanhol contra o Atlético de Madrid.

SEVILLA EM VANTAGEM

Também nesta quinta-feira, mais cedo, o Sevilla venceu o Granada, fora de casa, por 2 a 1. Os dois atacantes do time sevilhano marcaram: Gerard Deulofeu e Gameiro. Nos acréscimos, Bangoura descontou para o Granada, que tem que vencer a partida de volta, quarta-feira.