Com dois gols de Paulo Baier, Criciúma derrota Fluminense em casa

Com um resultado praticamente garantido, o Criciúma quase deixou escapar a vitória em casa contra o Fluminense. Depois de abrir 3 a 0, em dois minutos o tricolor carioca conseguiu diminuir com dois gols, em um apagão da zaga catarinense aos 38 minutos do segundo tempo. Depois de quatro longos minutos de acréscimos, a vantagem se manteve: 3 a 2 e os três pontos, para alívio da torcida catarinense.

O resultado deixou o Criciúma com 11 pontos, na 13ª colocação da tabela. Já o Fluminense perdeu a chance de encostar no líder Cruzeiro. Estacionou nos 16 pontos, três atrás do rival mineiro, que ainda jogará na quinta-feira.

O primeiro tempo foi de domínio do Fluminense, principalmente na posse de bola e na criação, apesar das poucas finalizações. A partir dos 20 minutos, o Criciúma começou a reagir um pouco mais no campo ofensivo. O volante Rafael Costa conseguiu subir livre e tentou cruzar rasteiro, mas o zagueiro Gum, do Flu, tirou antes que Bruno Lopes pudesse ter uma chance. O troco veio aos 21 minutos, com um cruzamento de Carlinhos para Cícero cabecear, mas Escudero conseguiu salvar.

A pressão do Fluminense continuou, enquanto o Criciúma apostava mais nos lançamentos longos. Mas aos 38 minutos, em jogada individual, Paulo Baier tropeçou nas próprias pernas e conseguiu cavar um pênalti que ele mesmo converteu: 1 a 0 para o time da casa no final da primeira etapa.

Na volta do intervalo, o Criciúma decidiu apertar a defesa para segurar o resultado. A estratégia deu certo e a afobação do Fluminense deu espaço para contra-ataques do time da casa. O time visitante chegava na frente, mas pouco ameaçava. Até que aos 13, Paulo Baier marcou de novo após dois rebotes do goleiro Diego Cavalieri.

O craque veterano ainda cobrou uma falta na direita aos 21 minutos, certeira na cabeça de Serginho, que enfiou o terceiro gol livre. Com o resultado, o Criciúma começou a jogar um pouco mais solto e oferecer mais ameaças.

Aos 38 minutos, o ataque pouco inspirado do Fluminense conseguiu acertar uma jogada: Rafael Sobis cruzou para Conca que, na área, rodopiou até conseguir um espaço livre para chutar e diminuir o placar. O time visitante ainda não estava morto e, no minuto seguinte, encontrou outro gol em um apagão na zaga do Criciúma: o estreante Matheus Carvalho, de cabeça.

FICHA TÉCNICA:

CRICIÚMA 3 x 2 FLUMINENSE

CRICIÚMA - Luiz; Eduardo, Fábio Ferreira, Escudero e Cortez; Serginho, João Vitor, Rafael Costa (Ricardinho) e Paulo Baier (Martinez); Silvinho e Bruno Lopes (Cristiano). Técnico: Wagner Lopes.

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Bruno, Gum, Henrique e Carlinhos; Jean, Cícero (Kennedy), Wagner e Conca; Rafael Sobis e Walter (Matheus Carvalho). Técnico: Cristóvão Borges.

GOLS - Paulo Baier, aos 38 minutos (pênalti) do primeiro tempo e aos 13 do segundo tempo, Serginho aos 21 do segundo tempo, Conca aos 38 do segundo tempo, Matheus Carvalho aos 40 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Escudero, Eduardo (Criciúma); Rafael Sóbis, Carlinhos (Fluminense)

ÁRBITRO - Rodrigo Batista Raposo (DF).

RENDA - R$ 129.790,00.

PÚBLICO - 9.577 pagantes.

LOCAL - Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).