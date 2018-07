Com dois gols de pênalti, África do Sul vence Colômbia

Pienaar tenta se livrar da marcação colombiana. Siphiwe Sibeko/Reuters

JOHANESBURGO - Três dias depois de um frustrante empate em 1 a 1 com a Bulgária, a África do Sul derrotou nesta quinta-feira a Colômbia por 2 a 1. O resultado deu esperanças à torcida anfitriã da Copa do Mundo de que a equipe comandada por Carlos Alberto Parreira possa evitar o vexame de ser eliminada na primeira fase da competição.

Veja também:

SIMULADOR - Dê os palpites para a Copa

BLOG BRASIL NA COPA - Os bastidores da seleção

Todos os gols da partida no Estádio Soccer City foram marcadas de pênalti. Aos 18 minutos, Modise converteu a penalidade para os donos da casa. Porém, os torcedores sul-africanos não puderam nem comemorar direito com a vitória parcial. Logo depois do gol de abertura de placar, Moreno deixou tudo igual. No segundo tempo, a África do Sul chegou ao triunfo com o gol de Mphela.

Em outra partida com presença de uma seleção que participará do Mundial, a Dinamarca venceu o Senegal por 2 a 0. Poulsen recebeu uma assistência de Jon Dahl Tomasson e anotou o primeiro gol aos 27 minutos. Nos descontos, Enevoldsen ampliou o marcador.

Apesar do resultado positivo, a seleção dinamarquesa encerrou a partida com uma preocupação. A nove minutos do fim, o zagueiro Simon Kjaer sofreu uma lesão e teve que sair de campo na maca. O amistoso foi o último antes do treinador Morten Olsn anunciar a lista dos 23 jogadores que irão para a África do Sul.

A Honduras também entrou em campo nesta quinta-feira e empatou com a Bielo Rússia em 2 a 2. A seleção hondurenha fez o primeiro gol do jogo aos 26 minutos com Julio Cesar de Leon. Porém, a equipe europeia buscou a virada na segunda etapa. Em menos de cinco minutos, Putsila marcou dois tentos. Aos 26 minutos do segundo tempo, Alvarez empatou o confronto. A Honduras está no Grupo H, que também é composto por Chile, Espanha e Suíça.