Com dois gols de pênalti, Linense empata com Ponte Preta no Paulistão

A Ponte Preta vacilou na defesa e deixou escapar outra vitória no Campeonato Paulista. Na noite desta quarta-feira, pela quinta rodada, o time campineiro esteve duas vezes na frente, mas cometeu dois pênaltis infantis e ficou no empate com o Linense, por 2 a 2, no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins.

Com o resultado, a Ponte Preta está na zona de classificação, em segundo lugar do Grupo D com oito pontos. O Linense, que estreou o técnico Márcio Fernandes, ex-Santos, no lugar de Guilherme Alves, segue na zona de rebaixamento, com quatro pontos em penúltimo lugar na classificação geral e na lanterna do Grupo C.

O começo de jogo foi bastante intenso e aberto. Os visitantes aproveitaram melhor as oportunidades e abriram o placar logo aos nove minutos. Depois de cobrança de escanteio, Willian Pottker dominou dentro da área e, mesmo desequilibrado, finalizou para o fundo das redes. Um dos artilheiros do Paulistão, com quatro gols, ele não comemorou o gol, já que despontou para o futebol no Linense.

A Ponte Preta controlava bem o jogo, mas um lance capital recolocou os donos da casa na partida. O jovem Emerson entrou na vaga de Artur, lesionado, e foi improvisado na lateral esquerda. Com apenas 30 segundos no campo, ele tomou um amarelo, após falta dura na entrada da área, e cometeu um pênalti em cima de Thiago Santos. O meia Thiago Humberto não desperdiçou a cobrança e deixou tudo igual aos 30 minutos.

Para a segunda etapa, a bola aérea se apresentou como principal arma da Ponte Preta. Aos cinco minutos, Marlon assustou em cabeçada. Em seguida, em jogada semelhante, Yago balançou as redes. O zagueiro desviou cobrança de falta lateral de Lucca e fez 2 a 1 aos nove minutos.

Bem postada na defesa, a Ponte Preta não dava chances para o rival reagir. O Linense se jogou ao ataque, mas foi muito desorganizado e praticamente não levou perigo à meta de Aranha. Mas em outra falha individual, o time campineiro permitiu o empate.

Depois de cruzamento alto pela esquerda, Yago subiu desajeitado e tocou com a mão na bola: pênalti. Na cobrança, Thiago Carleto bateu bem e deixou tudo igual. No final, os donos da casa ainda tiveram duas chances em cobranças de falta bem próximas da área, mas Aranha garantiu o ponto dos campineiros.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado. O Linense encara o Santo André, às 10 horas, no Estádio Bruno José Daniel, no ABC Paulista, enquanto a Ponte Preta recebe o São Bernardo, às 19h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

LINENSE 2 X 2 PONTE PRETA

LINENSE - Victor Golas; Bruno Moura, Rodrigo Lobão, Magno Alves e Carleto; Pio, Diego Felipe (Tássio), Thiago Humberto (Giovanni) e Gabrielzinho; Tatá (Joãozinho) e Thiago Santos. Técnico: Márcio Fernandes.

PONTE PRETA - Aranha; Nino Paraíba, Yago, Marllon e Artur (Emerson); Matheus Jesus, Fernando Bob e Lins (Ravanelli); Lucca, William Pottker e Clayson (Ramon). Técnico: Felipe Moreira

GOLS - William Pottker, aos nove, e Thiago Humberto, aos 30 minutos do primeiro tempo. Yago, aos nove, e Thiago Carleto, aos 36 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza.

CARTÕES AMARELOS - Diego Felipe, Victor Golas, Gabrielzinho (Linense); Emerson, Fernando Bob e Nino Paraíba (Ponte Preta).

RENDA - R$ 28.240,00.

PÚBLICO - 1.233 pagantes.

LOCAL - Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins (SP).