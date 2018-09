Com dois gols de Suárez, Uruguai vence fácil México em amistoso

A intervenção na Associação Uruguaia de Futebol e a indefinição sobre a permanência do técnico Óscar Tabárez não diminuíram o faro ofensivo de Luis Suárez. Com dois gols marcados pelo atacante do Barcelona, a seleção do Uruguai venceu o México por 4 a 1, em amistoso disputado na noite de sexta-feira, no NRG Stadium, em Houston.

A seleção uruguaia abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo com um gol marcado por José Giménez, de cabeça, após cruzamento de Urretaviscaya. Só que os mexicanos arrancaram a igualdade na sequência, aos 25, com o pênalti convertido por Raúl Jiménez.

Mas aí Suárez apareceu, recolocando o Uruguai em vantagem, aos 32 minutos, em cobrança de falta. Depois, aos 40, o atacante converteu cobrança de pênalti, aos 40. Já no segundo tempo, Suárez foi garçom. Foi dele o cruzamento para Gaston Pereiro marcar o quarto gol uruguaio, de cabeça, aos 14 minutos.

Também na noite desta sexta-feira, em amistoso disputado no Hard Rock Stadium, em Miami, a Colômbia, que ainda não definiu o substituto do técnico Jose Pekerman derrotou a Venezuela por 2 a 1. E a vitória só foi assegurada na etapa final, pois os colombianos foram vazados logo no começo do duelo por Darwin Machis.

O gol de empate colombiano saiu aos dez minutos da etapa final, tendo saído em chute de Falcao García, após assistência de Carlos Bacca. Depois, aos 45 minutos, Chará, atacante do Atlético Mineiro, sacramentou o triunfo por 2 a 1.

Além disso, com gols de Enner Valencia e Renato Ibarra, o Equador derrotou a Jamaica por 2 a 0 nesta sexta-feira.