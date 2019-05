Com dois gols de Thiago Galhardo, Ceará bate o Avaí de virada em Florianópolis

Com dois tempos distintos, o Ceará conseguiu uma importante virada para conseguir chegar à segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Fora de casa, o time venceu o Avaí por 2 a 1, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), em um dos jogos que fechou as disputas da sexta rodada da competição na noite desta segunda-feira.

Com o resultado, o Ceará chega aos nove pontos e assume a nona posição, ficando bem perto do G6. Já o Avaí, que dominou o primeiro tempo inteiro, segue sem vencer e amarga a 19.ª e penúltima colocação, com apenas três pontos. Em seis rodadas, são três empates e três derrotas.

Jogando em casa, o Avaí teve mais posse de bola e dominou as principais jogadas do primeiro tempo. Logo no primeiro lance da partida, Caio Paulista girou na entrada da área e chutou cruzado, mas a bola saiu rente a trave direita de Diogo Silva. O mesmo atacante teve mais uma chance aos sete minutos, mas desta vez ele parou em uma bela defesa do goleiro adversário.

Aos 20 minutos, o time mandante conseguiu acertar a trave duas vezes, primeiro em uma cabeçada de João Paulo e depois em um chute de Brenner. Depois de tanto tentar, o Avaí conseguiu balanças as redes. Aos 37, Igor Fernandes recebeu um lançamento e fez um golaço de perna esquerda, mas como estava impedido, o árbitro anulou o lance e posteriormente, o VAR (árbitro de vídeo) confirmou a decisão.

Nos minutos finais, o Avaí seguiu em cima e, aos 43, enfim tirou o zero do placar. Brenner recebeu um cruzamento da direita e, sozinho na área, mandou um chute forte de voleio, sem chances para o goleiro adversário. Por isso, o primeiro tempo terminou com a vitória parcial dos donos da casa por 1 a 0.

Na volta do intervalo, a partida seguiu movimentada e o Ceará conseguiu responder aos 11 minutos. Rick cruzou, Valdo dividiu com o goleiro e a bola sobrou para Galhardo, que bateu de primeira, mas a bola pegou muita força e saiu por cima do gol. Mas, aos 27 minutos, o mesmo meio-campista não perdoou. Após uma falta cobrada na área, Galhardo pegou a sobra e soltou o pé para o fundo das redes.

Thiago Galhardo estava mesmo em uma noite abençoada, tanto que aos 41 minutos conseguiu virar o placar para o Ceará. Ricardo Bueno avançou pela esquerda e tocou para trás. O camisa 89 chegou batendo cruzado e fez o seu segundo gol no jogo. Nos minutos finais, o Avaí foi para o tudo ou nada, mas o time visitante venceu mesmo de virada por 2 a 1.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo para a disputa da sétima rodada do Brasileirão. Em casa, na Arena Castelão, o Ceará recebe o Santos às 16 horas. Um pouco mais tarde, às 19h, o Avaí visita o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 1 X 2 CEARÁ

AVAÍ - Vladimir; Lourenço, Marquinhos Silva, Ricardo e Igor Fernandes; Matheus Barbosa (Douglas), Pedro Castro e Gegê (Luan Pereira); João Paulo, Brenner (Daniel Amorim) e Caio Paulista. Técnico: Geninho.

CEARÁ - Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio e João Lucas; Fabinho, Ricardinho (Pedro Ken), Leandro Carvalho (Rick e Ricardo Bueno), Thiago Galhardo e Fernando Sobral; Bergson. Técnico: Enderson Moreira.

GOLS - Brenner, aos 43 minutos do primeiro tempo; Thiago Galhardo, aos 27 e aos 47 do segundo.

ÁRBITRO - Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Lourenço, Igor Fernandes, João Paulo e Brenner (Avaí) e Luiz Otávio, Leandro Carvalho e Bergson (Ceará).

RENDA - R$ 110.006,00.

PÚBLICO - 5.543 presentes.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).