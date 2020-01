Com dois gols de Timo Werner, RB Leipzig vence mais uma no Alemão

Com dois gols do artilheiro Timo Werner, o RB Leipzig derrotou o Union Berlin, neste sábado, por 3 a 1, de virada, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Alemão. Com o resultado, o time da casa se manteve na liderança, agora com cinco pontos de vantagem para o Borussia Mönchengladbach, que perdeu na sexta-feira para o Schalke.

O Union Berlin assustou os 42.146 torcedores logo aos dez minutos de jogo, quando Marius Bulter abriu o placar para os visitantes, após erro de Marcel Halsternberg no meio de campo.

Com dificuldades para sair da marcação e armar jogadas, o Leipzig só foi incomodar o goleiro Rafal Gikiewicz, aos 24 minutos, com um arremate de Patrik Schick. A virada do Leipzig só veio na segunda etapa. Em grande fase, Timo Werner acertou um bonito voleio da entrada da área para fazer 1 a 1.

Marcel Sabitzer, seis minutos depois, garantiu a virada para o time da casa, ao aproveitar uma falha da zaga adversária, após cobrança de escanteio. Mas ainda havia tempo para mais um gol de Timo Werner, o artilheiro do Alemão com 20 gols marcados, um a mais que Robert Lewandowski, do Bayern de Munique.

Após cruzamento que veio da direita, Timo Werner matou a bola pelo lado esquerdo do ataque e bateu rápido, não dando chances de defesa para o goleiro Rafal Gikiewicz. Foi a 12ª vitória do Leipzig após 18 jogos disputados no campeonato.