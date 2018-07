Com dois gols de Totti, Roma arranca empate diante da Lazio

Atualizado às 20h31

O clássico de Roma terminou com um empate emocionante. Neste domingo, em partida válida pela 18.ª rodada do Campeonato Italiano, a Roma arrancou uma igualdade por 2 a 2 com a Lazio, em partida disputada no Estádio Olímpico, em que brilharam Francesco Totti, autor de dois gols, e o brasileiro Felipe Anderson.

O empate no duelo entre os rivais, conhecido na Itália como Derby della Capital, levou a Roma aos 40 pontos e manteve a equipe na cola da líder Juventus, que bateu o Napoli por 3 a 1 e se garantiu isolada na liderança. Já a Lazio vem logo atrás, na terceira colocação, com 31 pontos.

A partida em Roma teve dois tempos bem diferentes. A Lazio contou com o talento de Felipe Anderson para abrir vantagem no clássico. Aos 24 minutos, o meia fez bela jogada ao roubar a bola de um adversário, avançar e cruzar para Mauri finalizar e fazer 1 a 0.

A retribuição do companheiro veio logo depois, aos 29 minutos. Dessa vez, Mauri ajeitou de calcanhar para Felipe Anderson chutar rasteiro e forte, levando a Lazio a liderar o placar por 2 a 0 na saída para o intervalo.

A resposta da Roma veio logo no começo do segundo tempo. Aos dois minutos, Totti recebeu cruzamento rasteiro de Strootman e finalizou para diminuir a vantagem da Lazio. E o gol de empate saiu aos 18 minutos e foi marcado novamente por Totti, de carrinho, completando um cruzamento de Holebas. Na comemoração, o ídolo da Roma ainda teve tempo para tirar uma selfie, um autorretrato com um telefone celular.

Também neste domingo, a Sampdoria venceu o Empoli por 1 a 0, em casa, com o seu gol sendo marcado pelo brasileiro Eder, aos quatro minutos do segundo tempo. Assim, o time chegou aos 30 pontos, na quinta colocação.

Em um jogo de sete jogos, a Fiorentina superou o Palermo por 4 a 3, com Robin Quaison fazendo dois gols pela equipe derrotada. A equipe de Florença está em sexto lugar no Campeonato Italiano com 27 pontos.

Em outros jogos, Atalanta e Chievo Verona empataram por 1 a 1, o Cagliari bateu o Cesena por 2 a 1, com um gol marcado por João Pedro, ex-Atlético Mineiro, que perdeu um pênalti. Além disso, o Verona derrotou o Parma por 3 a 1.