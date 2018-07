Com dois gols de Vidal, Chile ganha do Peru e renasce na luta por vaga na Copa

O Chile está vivo na luta por uma vaga na Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia. Com dois gols do meia Arturo Vidal, o segundo já aos 40 minutos do segundo tempo, o atual campeão da Copa América e da Copa América Centenário derrotou o Peru por 2 a 1, nesta terça-feira, no estádio Nacional, em Santiago, pela 10.ª rodada - a primeira do returno - das Eliminatórias Sul-Americanas.

A vitória sobre o rival histórico faz o Chile seguir na sétimo colocação com 14 pontos, mas agora mais perto da zona de classificação ao Mundial. A Argentina foi derrotada em casa pelo Paraguai e está na quinta colocação - que leva a uma repescagem contra um representante da Oceania -, com 16 pontos. Os paraguaios estão em sexto com 15. Entre as vagas diretas, o quarto lugar é da Colômbia com 17.

Já o Peru vê a sua situação ficar muito complicada. O time comandado pelo técnico argentino Ricardo Gareca está na oitava colocação com oito pontos, bem distante de uma vaga na Copa. Na 11.ª rodada, no dia 10 de novembro, buscará a reabilitação contra o Paraguai, em Assunção. O Chile também jogará como visitante contra a Colômbia, em Barranquilla.

Em campo, o grande destaque foi mesmo Vidal. O meia do Bayern de Munique comandou as ações de ataque do Chile e fez um gol em cada tempo. No primeiro, aos 10 minutos, aproveitou um cruzamento perfeito de Enzo Roco e cabeceou no ângulo direito do goleiro Pedro Gallese. No segundo, recebeu na entrada da área e chutou rasteiro no canto esquerdo do goleiro peruano.

Antes de fazer o gol da vitória, Vidal estava vendo o Chile ser muito pressionado pelo Peru no segundo tempo. Com o centroavante Paolo Guerrero fazendo bem o trabalho de distribuir a bola no ataque, o time visitante contou com a habilidade de Edison Flores, que marcou o gol de empate, aos 31 minutos, em um chute de bico da entrada da área no canto direito de Claudio Bravo. Mas os peruanos não tiveram melhor sorte depois e acabaram derrotados.