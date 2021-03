Com dois gols de Vitinho, Bragantino vence o São Caetano no ABC

Em uma noite inspirada de Vitinho, que foi escalado no lugar de Claudinho, poupado pela sequência de jogos, o Red Bull Bragantino venceu a primeira no Campeonato Paulista Sicredi 2021 ao aplicar 2 a 0 no São Caetano, nesta quarta-feira, no estádio Anacleto Campanella, pela segunda rodada.

Com quatro pontos, o Bragantino assumiu a liderança do Grupo C, podendo ser ultrapassado nesta quinta-feira pelo Ituano. Já o São Caetano, integrante do Grupo D, está zerado. Essa foi a sua estreia, porque o jogo da primeira rodada, contra o Palmeiras, acabou sendo adiado por causa da participação do adversário na final da Copa do Brasil.

Leia Também Palmeiras abre 2 a 0, mas cede empate ao Corinthians no primeiro dérbi da temporada

A partida começou com 30 minutos de atraso em função da falta de energia no estádio, além da forte chuva que caiu em São Caetano do Sul momentos antes da bola rolar e que deixou o gramado encharcado.

Quando o juiz apitou, parecia que o jogo estava sendo disputado em Bragança Paulista devido ao domínio do time visitante, que exigiu três grandes defesas de Luiz antes de abrir o placar aos 26 minutos. Vitinho tabelou com Edimar e bateu rasteiro sem chances para o goleiro.

O São Caetano quase empatou em cobrança de falta de Charles defendida por Cleiton, mas quem marcou novamente foi o Bragantino. Aos 35, Vitinho recebeu de Ytalo e bateu entre Luiz e a trave.

O segundo tempo foi morno. Com a vitória encaminhada, o Bragantino tirou o pé do acelerador e mesmo assim conseguiu criar boas chances, principalmente com Helinho. Já o São Caetano esbarrou na própria limitação técnica e quase não ameaçou Cleiton.

Pela terceira rodada, o São Caetano volta a campo na segunda-feira, contra o Santo André, às 19 horas, no Canindé. Já neste domingo, o Bragantino encara o Guarani, às 15 horas, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

SÃO CAETANO 0 X 2 RED BULL BRAGANTINO

SÃO CAETANO - Luiz; Tony, Lucas Dias, Caetano e Fernando Júnior; Warian, Charles e Guilherme Castro (Pira); Filipe Carvalho (Luis Felipe), William Amorim (Luizinho) e Diego Cardoso (Carlinhos). Técnico: Wilson Júnior.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Weverton, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Ricardo Ryller, Lucas Evangelista (Eric Ramires) e Vitinho (Claudinho); Artur (Leandrinho), Ytalo (Hurtado) e Helinho (Cuello). Técnico: Maurício Barbieri.

GOLS - Vitinho, aos 26 e aos 35 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira.

CARTÃO AMARELO - Luiz Felipe (São Caetano).

LOCAL - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP).