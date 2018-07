Com dois gols do atacante Ibrahimovic, PSG avança na Copa da França

PARIS - Depois da vitória do último domingo pelo Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain voltou a receber o Olympique de Marselha no Parc des Princes, nesta quarta-feira, pelas quartas de final da Copa da França. E o resultado foi o mesmo do final de semana: 2 a 0 para o time parisiense, que garantiu vaga nas semifinais do torneio. O destaque do confronto ficou por conta do sueco Ibrahimovic, autor dos dois gols.

O PSG teve pela primeira vez o inglês David Beckham como titular, após sua estreia pelo clube no segundo tempo do duelo de domingo. Por outro lado, o técnico Carlo Ancelotti não pode contar com o brasileiro Lucas, que foi poupado por conta de uma gripe.

Mesmo com apenas três titulares, os parisienses mostraram porque são considerados uma das principais equipes da Europa e não deram chances para seu rival, que atuou completo. O primeiro gol saiu aos 34 minutos do primeiro tempo, quando Ibrahimovic foi lançado, ganhou no corpo do zagueiro e tocou na saída do goleiro.

Na etapa final, o Olympique partiu para cima e chegou a perder algumas boas oportunidades. Quando comandava o jogo, no entanto, viu o PSG chegar ao segundo gol e definir a partida. Aos 19 minutos, Ibrahimovic invadiu a área pela direita e sofreu pênalti infantil de Morel. Ele mesmo bateu e marcou.

Com a classificação, o Paris Saint-Germain se juntou a Lorient, Bordeaux, Nancy, Troyes, Evian e Saint-Étienne nas quartas de final - Lens e Epinal disputam a última vaga nesta quinta. A próxima fase da competição será disputada nos dias 16 e 17 de abril, ainda sem confrontos definidos.