Com dois gols, Jael larga na frente para ser centroavante titular do Grêmio

Na briga pela vaga de centroavante titular do Grêmio em 2019, Jael largou na frente. Na noite de segunda-feira, o atacante marcou os dois primeiros gols do time na vitória por 3 a 0 sobre o Juventude, em Porto Alegre, no duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho.

O jogo foi o primeiro do Grêmio na temporada com a formação titular. E Jael abriu caminho para a vitória com os seus gols, enquanto Felipe Vizeu entrou durante o segundo tempo, fez a sua estreia pelo clube e deu o passe para o meio-campista Maicon fechar o placar em 3 a 0. Já André, o outro centroavante do elenco, não foi aproveitado.

Após o jogo, Jael recebeu elogios de Renato Gaúcho. Mas o técnico gremista avisou que será a regularidade que definirá quem vai ser o centroavante titular do time porto-alegrense na sequência da temporada 2019.

"O Jael voltou e fez dois gols. Está bem. Mas não é uma partida que credencia alguém a ser titular. É uma sequência. Ele sabe que a concorrência ali na frente é grande, com o André e o Felipe Vizeu. E o Thonny (Anderson) também joga por ali", afirmou o treinador.

Renato também ficou satisfeito com o desempenho dos titulares gremistas, apontando que eles conseguiram superar a falta de ritmo para obter um triunfo tranquilo. "Nesta época do ano, encontramos bastante dificuldade. Eram dois meses sem jogar. O ritmo é muito importante para o jogador", comentou.

Líder do Campeonato Gaúcho com sete pontos, o Grêmio voltará a jogar novamente no seu estádio na quinta-feira, às 21h15, quando vai receber o São Luiz.