Com dois gols na Copa, Depay é a surpresa da seleção da Holanda

O meia holandês Memphis Depay é um dos jogadores de frente mais efetivos desta Copa do Mundo até o momento. Em apenas 63 minutos jogados pela seleção holandesa do técnico Louis van Gaal na competição, o jogador de apenas 20 anos marcou dois gols e fez uma assistência. Mesmo assim, ele é reserva e está ciente de que é improvável que consiga um lugar entre os titulares.

"Você tem que ser realista quando joga com jogadores do nível de Robin e Robben", afirmou o atleta do PSV Eindhoven, se referindo aos atacantes Robin van Persie e Arjen Robben. "Nesse sistema de jogo, é lógico que eu vou ficar no banco", completou.

Apesar de concorrer com os craques de Manchester United e Bayern de Munique, Depay foi muito importante na vitória de virada contra a Austrália, pela segunda rodada do Grupo B. Substituindo o defensor Martins Indi, que saiu lesionado, Depay entrou no esquema trocado por Van Gaal para um 4-3-3 na segunda etapa, deu o passe para Van Persie empatar o jogo e fez o gol da vitória em um belo chute de fora da área.

Contra o Chile, no jogo que decidia a liderança, mais uma vez o jovem holandês foi protagonista. Ele entrou nos vinte minutos finais para explorar os espaços deixados pelos chilenos, que buscavam o empate. O resultado foi mais um gol, já nos acréscimos, completando cruzamento de Robben em contra-ataque. "Foi uma grande jogada do Robben. Se ele arranca você não pode pará-lo", comentou Depay, sobre o lance do seu segundo gol no Mundial.

Nas oitavas de final da Copa do Mundo, a Holanda enfrenta a seleção do México. A partida está marcada para as 13 horas deste domingo, na Arena Castelão, em Fortaleza.