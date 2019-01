Com dois gols na vitória do Cruzeiro, Raniel promete ser o artilheiro do Mineiro

O início da temporada de 2019 não poderia ser melhor para o atacante Raniel. Na vitória do Cruzeiro por 3 a 1 sobre o Guarani, neste sábado, em Divinópolis (MG), ele marcou dois gols e foi decisivo para estrear com três pontos no Campeonato Mineiro. Com apenas 22 anos, o atacante chegou a ser oferecido como moeda de troca por Luan, do Grêmio, depois por Dodô, da Sampdoria, e mais recentemente por Bruno Henrique, do Santos. No fim, começou o ano como titular.

"Eu tenho como meta esse ano ser o artilheiro do Mineiro e eu vou trabalhar para isso, junto com meus companheiros. Esteve de bom tamanho para a estreia", projetou Raniel. O atacante começou no time principal porque Fred, titular absoluto do técnico Mano Menezes, sentiu uma indisposição e nem foi relacionado para o jogo no estádio Farião.

A estreia do Cruzeiro não poderia ser melhor. Fora de casa e sem o meia Thiago Neves, que ainda se recupera de um estiramento na panturrilha direita, o time conseguiu controlar o jogo em Divinópolis. Além de Raniel, Robinho também apareceu muito bem para controlar o meio de campo, setor que atualmente é o mais concorrido do elenco, já que o uruguaio Arrascaeta foi negociado com o Flamengo.

Raniel marcou o primeiro gol aos 14 minutos de jogo. David caiu pela direita, encontrou espaço e cruzou na medida para o atacante, que dominou e bateu no contrapé do goleiro. Na saída de campo, ao final do primeiro tempo, ele já previa: "Creio que esse gol foi o primeiro de muitos. O gol deixa o jogo um pouco perigoso porque o campo é pesado, mas nossa equipe é madura". Com menos de um minuto na etapa final, em lance muito parecido, marcou o segundo.