Com dois gols no fim, Werder Bremen vira e soma seus primeiros pontos no Alemão

O Werder Bremen somou os seus primeiros pontos no Campeonato Alemão neste sábado ao derrotar o Wolfsburg, de virada, por 2 a 1, pela quinta rodada da competição. O triunfo alcançado em casa veio graças a dois gols no final da partida.

Os visitantes abriram o placar aos 24 minutos do segundo tempo com um gol contra de Robert Bauer. O Werder Bremen conseguiu igualar o marcador aos 41, com Lennart Thy. E a pressão nos instantes finais funcionou. Nos acréscimos, Selassie fez o segundo dos donos da casa e garantiu a vitória.

O resultado tira o Werder Bremen da zona de rebaixamento e o coloca na 15.ª colocação com três pontos. O Wolfsburg é o 12.º, com cinco. Na próxima rodada, o Werder Bremen visitará o Darmstadt, no sábado. O Wolfsburg receberá o Mainz, no domingo, dia 2 de outubro.

O Bayern de Munique, que também neste sábado derrotou o Hamburgo por 1 a 0, fora de casa, é o líder isolado da competição com 100% de aproveitamento - somou 15 pontos em cinco jogos. O Borussia Dortmund é o segundo colocado com 12.