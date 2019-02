Com dois pênaltis, Botafogo vence a primeira no Paulistão e afunda o São Caetano

O Botafogo conquistou a primeira vitória no Campeonato Paulista e complicou o São Caetano na briga direta contra o rebaixamento. Em partida que fechou a quinta rodada nesta terça-feira, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o time da casa venceu por 3 a 0 com dois gols de pênalti do centroavante Bruno Moraes e um do volante Diones.

Com a vitória, o Botafogo chegou aos quatro pontos e deixou a zona do rebaixamento, que é agora formada pelo São Bento, com dois pontos, e o próprio São Caetano, com três.

A equipe de Ribeirão Preto está na lanterna do Grupo D, que tem ainda na liderança o São Paulo, com nove pontos, Ituano, com sete, e Oeste, com seis. Já o São Caetano, no Grupo A, fica atrás de Santos, com 12, Red Bull Brasil, com oito, e Ponte Preta, com cinco.

A primeira etapa nesta terça explicou bem porque as duas equipes estão entre as piores no Campeonato Paulista. Com muitos passes errados e poucos lances de perigo, os goleiros praticamente não trabalharam e o que se viu foi um empate sem gols e com uma disputa acirrada no meio de campo.

As melhores chances foram criadas em lances de bola parada, como em escanteio que o zagueiro Plínio, do Botafogo, cabeceou para fora. O São Caetano respondeu com gol incrível perdido por Minho, livre na pequena área, mas a jogada já estava parada por posição de impedimento do atacante.

O jogo só ganhou em emoção na segunda etapa. Logo aos sete minutos, Felipe Saraiva fez bela jogada dentro da área e só parou com falta de Esley. O árbitro Rodrigo Guarizo do Amaral não teve dúvidas e marcou o pênalti, que Bruno Moraes bateu com tranquilidade para abrir o placar.

Aos 25, Pimentinha invadiu a área, foi derrubado por Capa, e o árbitro marcou o segundo pênalti para o Botafogo. Bruno Moraes converteu novamente e garantiu a primeira vitória do time de Ribeirão Preto em 2019. Nos acréscimos, ainda deu tempo de Diones aproveitar cruzamento rasteiro de Marlon Freitas pela direita e marcar o terceiro gol do jogo, fechando o placar

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. No sábado, o São Caetano recebe o Oeste no Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. No domingo, o Botafogo vai ao Brinco de Ouro, em Campinas, enfrentar o Guarani.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO 3 X 0 SÃO CAETANO

BOTAFOGO - Rodrigo Viana; Lucas Mendes, Ednei, Plínio e Pará; Willian Oliveira, Evandro e Renan Oliveira (Diones); Pimentinha (Marlon Freitas), Felipe Saraiva (Nadson) e Bruno Moraes. Técnico: Léo Condé.

SÃO CAETANO - Jacsson; Esley, Joécio, Carlos Henrique e Capa; Ferreira (Pablo), Vinícius Kiss, Vitinho (Rafael Marques) e Diego Rosa (Ítalo); Minho e Gleyson. Técnico: Pintado.

GOLS - Bruno Moraes, aos 7 e aos 25, e Diones, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.

CARTÕES AMARELOS - Pará e Felipe Saraiva (Botafogo); Ferreira e Vinícius Kiss (São Caetano).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.