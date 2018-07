Com dor estomacal, Lassana Diarra está fora da Copa

O meio-campista francês Lassana Diarra está fora da Copa do Mundo de 2010 por conta de um problema estomacal. O técnico Raymond Domenech, no entanto, ainda não anunciou se convocará alguém para o lugar do jogador do Real Madrid - na segunda-feira, aguardando a recuperação do zagueiro William Gallas, o comandante anunciou uma lista com 24 jogadores na França.

Veja também:

SIMULADOR - Dê os palpites para a Copa

BRASIL NA COPA - Os bastidores da seleção

Os problemas estomacais de Diarra começaram na quinta-feira. Desde então, ele não havia participado de mais nenhum treino em Tignes, nos Alpes Franceses, onde a seleção está fazendo a sua preparação.

"Exames revelaram que uma problema inesperado obrigará o jogador a tirar um período de descanso. Como consequência, Lassana Diarra está fora da Copa do Mundo", explicou neste sábado o assessor de imprensa da seleção francesa, François Manardo.

Lassana Diarra já foi convocado 27 vezes desde sua estreia pela França, há três anos. Nas Eliminatórias Europeias para o Mundial, ele era normalmente o titular na parte defensiva do meio-de-campo ao lado de Jeremy Toulalan.

O zagueiro Gallas, por outro lado, demonstrou que segue firme em sua recuperação de uma lesão na panturrilha da perna esquerda. Neste sábado, ele voltou a treinar sem grandes problemas.