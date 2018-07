Com dor muscular, Cristiano Ronaldo não vai jogar no amistoso contra Grécia

LISBOA - Cristiano Ronaldo não treinou nesta sexta-feira e não participará do amistoso de Portugal contra a Grécia, no sábado, após reclamar de dores musculares na coxa esquerda, disse o técnico Paulo Bento. O treinador não acha que exista algum risco para o atacante do Real Madrid não estar na partida de abertura de Portugal contra a Alemanha no Mundial, mas acrescentou que deve "considerar qualquer cenário".

Cristiano Ronaldo se juntou à seleção de Portugal na quinta, assim como os companheiros de equipe da equipe espanhola Pepe e Fabio Coentrão, e permaneceu no hotel em Óbidos desde então.

A seleção portuguesa disse em comunicado que o atacante passou a sexta-feira fazendo trabalhos de reabilitação no hotel por causa de dores na coxa esquerda. "Ele vai estar com a gente, mas não vai jogar", disse Bento a jornalistas, acrescentando que Pepe também seria poupado.

"O que eu não quero fazer é colocar qualquer tipo de pressão sobre um jogador que o faça jogar quando não está no estado adequado para isso.", disse Bento em entrevista coletiva.

Ronaldo sofreu com pequenas lesões durante as últimas semanas da temporada pelo Real Madrid, antes de jogar 120 minutos na final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, no sábado, e marcar, de pênalti, o último gol da vitória por 4 x 1.

Além da Alemanha, Portugal vai enfrentar Gana e Estados Unidos pelo Grupo G do Mundial.