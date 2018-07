Com dor na coxa, Luis Fabiano não participa de treinamento no São Paulo

SÃO PAULO - O atacante Luis Fabiano foi a principal ausência do treinamento da manhã desta sexta-feira do São Paulo no CT da Barra Funda. O jogador, que se recupera de dores na coxa esquerda, ficou no Reffis, onde realizou tratamento médico. O centroavante será reavaliado pelo departamento médico no sábado, quando será definida a sua participação no duelo com o Mirassol, domingo, fora de casa, pela 15ª rodada do Campeonato Paulista.

Caso seja vetado pelo departamento médico do São Paulo, Luis Fabiano voltará a ser substituído por Willian José. O atacante ocupou anteriormente a vaga do titular, que estava contundido, e teve bom desempenho ao marcar nove gols nesta temporada. Assim, se tornou o artilheiro do time em 2012.

Contratado pelo São Paulo no ano passado, Luis Fabiano tem sofrido com seguidas lesões. Agora, porém, o centroavante passa por boa fase, com seis gols marcados nas últimas três partidas. Neste ano, já são sete gols feitos em sete jogos.

Luis Fabiano é a única dúvida do São Paulo para o duelo com o Mirassol. Assim, a equipe deve atuar no domingo com a seguinte formação: Denis; Piris, Paulo Miranda, Rhodolfo e Cortez; Denilson, Casemiro, Cícero e Jadson; Lucas e Luis Fabiano.