Com dor nas costas, Ronaldinho Gaúcho é poupado em treino

RIO - Sem a participação de Ronaldinho Gaúcho, Vagner Love e David Braz, o Flamengo treinou nesta sexta-feira, no Ninho do Urubu, em preparação para a partida contra o Bangu, domingo, em Macaé, pela Taça Rio. Ronaldinho, que reclama de dores na região das costelas, e Vagner Love, poupado, realizaram exercícios na academia. O camisa 10 e Love devem treinar neste sábado e confirmar escalação.

O zagueiro Braz sofreu uma contusão muscular na coxa direita e é desfalque certo contra o Bangu e também no jogo crucial contra o Emelec, quarta-feira, pela Copa Libertadores. Competição, por sinal, que não sai da cabeça de Joel Santana. O técnico ainda não sabe explicar os seis gols sofridos contra o Olimpia. Com a ausência de Braz, Welinton forma dupla com González, o que só aumenta a preocupação de Joel com a zaga.

"Vamos buscar as soluções com o que temos. Toda a defesa teve um rendimento abaixo do esperado nos últimos jogos. Era um setor no qual eu pensava ter encontrado uma solução", disse o comandante rubro-negro, em referência à entrada de González no time, mas que cometeu falhas nos últimos compromissos.

Outro desfalque para a partida contra o Bangu é o volante Luiz Antônio, suspenso. As duas opções mais cotadas são o meia Thomás e o atacante Diego Maurício.

O meia Renato Abreu manteve os treinos físicos leves, com corridas ao redor do campo. Sua presença animou os companheiros. Depois de um procedimento cirúrgico no coração, Renato ainda vai ter de aguardar pelo menos duas semanas antes de voltar a atividades mais intensas.

"Estou me sentindo um aposentado correndo neste ritmo. Mas é assim que deve ser. É o início de uma nova etapa. Até o pessoal está indo devagar comigo. Não teve nem o corredor polonês", comentou um sorridente Renato.