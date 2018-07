Com dor no joelho, Sasha desfalca Inter contra o Santos

O técnico Celso Roth sofreu uma baixa inesperada para o jogo do Internacional contra o Santos, nesta quinta-feira, no Beira-Rio, pela 23ª rodada do Brasileirão. O atacante Sasha sentiu dores no joelho esquerdo e foi vetado pelo departamento médico do clube gaúcho, nesta quarta.

Sasha foi cortado antes mesmo de sair os resultados dos exames realizados nesta quarta. Por precaução, o clube achou melhor preservar o atleta, visando a sequência do Brasileirão e da Copa do Brasil. Assim, ele se junta a Rodrigo Dourado e Ariel, ambos desfalques nesta quinta por suspensão.

Roth também não terá à disposição o volante Jair, que passou por artroscopia no joelho direito no início desta semana. Ele ficará ao menos 30 dias afastado das atividades do time.

Sem estes quatro jogadores, o treinador comandou trabalho tático nesta quarta, no beira-rio. Ele deu atenção especial ao posicionamento dos jogadores em lances de bola parada, tanto no ataque quanto na defesa. Também destacou jogadas pelas laterais e cobranças de escanteio.

Com a missão de encerrar a dolorosa sequência de 14 jogos sem vitória (sendo nove derrotas nesta série), Roth deve mandar a campo o time escalado com Danilo Fernandes; William, Paulão, Ernando e Geferson; Eduardo Henrique, Fabinho, Seijas e Valdívia; Nico López e Aylon.