Com dor no tornozelo, Neymar voltará a desfalcar o Barcelona

O técnico Luis Enrique confirmou que Neymar está fora do confronto que o Barcelona fará diante do Huesca, nesta terça-feira, pela Copa do Rei, no Camp Nou, por ainda estar sentindo dores no tornozelo esquerdo que o deixaram fora do duelo contra o Getafe, no último sábado, pelo Campeonato Espanhol.

"Neymar não está em condições para jogar amanhã (terça)", informou o treinador, em entrevista coletiva concedida nesta segunda, sendo que o desfalque do astro brasileiro não preocupa o treinador, pois no jogo de ida do mata-mata, fora de casa, o Barça já goleou por 4 a 0 o modesto adversário.

Sem Neymar no último sábado, porém, o time catalão não conseguiu passar de um 0 a 0 com o Getafe, fora de casa, e viu o Real Madrid abrir quatro pontos de vantagem na liderança do Campeonato Espanhol. Mesmo esta diferença, porém, foi minimizada por Luis Enrique nesta segunda-feira. "Os quatro pontos de diferença para o líder não são nada definitivos", ressaltou.

Além de Neymar, o Barça também não contará nesta terça com o brasileiro Daniel Alves, que se recupera de lesão na coxa esquerda. O confronto diante do Huesca, time da terceira divisão nacional, está marcado para começar às 19 horas (horário de Brasília).